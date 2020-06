Tradegate-Aktienkurs General Electric-Aktie:

Kurzprofil General Electric Co.:



General Electric Co. (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) ist ein international tätiger US-Mischkonzern, der in den Bereichen Industrie, Gesundheitswesen, Konsum, Erneuerbare Energien und Finanzwesen aktiv ist. Das Produktportfolio des Konzerns umfasst industrielle Automatisierungsprodukte, medizinisch-diagnostische Abbildungsgeräte, Motoren, elektrische Verteilungs- und Steuerausrüstung, Beleuchtungsprodukte, Lokomotiven und Produkte für die Eisenbahn- und Automobilindustrie sowie Düsentriebwerke für Zivil- und Militärflugzeuge. Darüber hinaus gehören unter verschiedenen GE-Marken auch Haushaltsgeräte wie Waschmaschinen, Mikrowellen oder Öfen zum Angebot. (15.06.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - General Electric-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilan Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Industriegiganten General Electric Co. (GE) (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) unter die Lupe.Die Corona-Pandemie habe die weltweiten Reisetätigkeiten quasi zum Erliegen gebracht. Airlines würden massenweise Staatshilfen benötigen, die Flugzeugbauer wie Airbus und Boeing würden unter stornierten Aufträgen leiden. Das mache sich auch bei General Electric bemerkbar. Die US-Industrieikone sei ein wichtiger Zulieferer für Boeing und müsse viele Stellen streichen. Künftig werde die Luftfahrt-Sparte nun unter anderer Leitung stehen.Der langjährige Chef von GE Aviation, David Joyce, der seit 2008 im Amt sei, werde die Leitung des Bereichs zum 1. September an John Slattery übergeben. Bis 2021 stehe Joyce GE aber noch beratend zur Seite. Slattery wiederum komme vom brasilianischen Flugzeugbauer Embraer und müsse die Restrukturierung des Turbinengeschäfts vorantreiben.Im Mai habe GE angekündigt, 25 Prozent der etwa 52.000 Jobs in der Sparte zu streichen. Der Konzern leide unter der niedrigeren Produktion bei den Flugzeugbauern. Aufgrund der Corona-Beschränkungen und der trotz Lockerungen weiterhin gehemmten Reiselust bei vielen Leuten sei in der Branche auch nicht mit einer schnellen Rückkehr zur "alten" Normalität zu rechnen.Anleger halten derzeit die Füße weiter still, so Maximilan Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.06.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze General Electric-Aktie: