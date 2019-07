Xetra-Aktienkurs General Electric-Aktie:

9,107 EUR +0,53% (15.07.2019, 17:23)



Tradegate-Aktienkurs General Electric-Aktie:

9,113 EUR -0,90% (15.07.2019, 17:28)



NYSE-Aktienkurs General Electric-Aktie:

10,25 USD -1,16% (15.07.2019, 17:24)



ISIN General Electric-Aktie:

US3696041033



WKN General Electric-Aktie:

851144



Ticker-Symbol General Electric-Aktie Deutschland:

GEC



NYSE Ticker-Symbol General Electric-Aktie:

GE



Kurzprofil General Electric Co.:



General Electric Co. (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) ist ein international tätiger US-Mischkonzern, der in den Bereichen Industrie, Gesundheitswesen, Konsum, Erneuerbare Energien und Finanzwesen aktiv ist. Das Produktportfolio des Konzerns umfasst industrielle Automatisierungsprodukte, medizinisch-diagnostische Abbildungsgeräte, Motoren, elektrische Verteilungs- und Steuerausrüstung, Beleuchtungsprodukte, Lokomotiven und Produkte für die Eisenbahn- und Automobilindustrie sowie Düsentriebwerke für Zivil- und Militärflugzeuge. Darüber hinaus gehören unter verschiedenen GE-Marken auch Haushaltsgeräte wie Waschmaschinen, Mikrowellen oder Öfen zum Angebot. (15.07.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - General Electric-Aktienanalyse von Maximilian Völkl vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Maximilian Völkl von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von General Electric Co. (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) unter die Lupe.Die Erholung bei General Electric sei zuletzt ins Stocken geraten. Seit Monaten pendle der US-Titel rund um die 10-Dollar-Marke. Ein Ende der Konsolidierung sei aktuell nicht in Sicht. Am Montag komme das Papier der US-Industrieikone vielmehr wieder unter Druck. Die sei auf eine eher pessimistische Studie der UBS zurückzuführen.Der neue Chef Larry Culp, der seit Oktober 2018 im Amt sei, lasse bei GE keinen Stein auf dem anderen. Die Bilanzprobleme, den schwachen Cash Flow oder die Probleme in der Kraftwerkssparte könne aber auch er nicht von einem Tag auf den anderen lösen. Der Umbau des Konzerns nehme deshalb viel Zeit in Anspruch - und erfordere viel Geduld von den Anlegern.Doch mit Sparten wie der Medizintechnik oder der Luftfahrt habe GE noch immer sehr werthaltige Assets im Konzernverbund. Gelinge die Stärkung der Bilanz, dürfte GE auch das Vertrauen der Investoren zurückgewinnen. Und dann seien auch wieder deutlich höhere Kurse bei der Aktie drin.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze General Electric-Aktie: