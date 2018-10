Börsenplätze General Electric-Aktie:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - General Electric-Aktienanalyse von Jonas Lerch vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Jonas Lerch von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von General Electric Co. (GE) (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) unter die Lupe.Der Siemens-Konkurrent strauchle. Wegen der Probleme in der Kraftwerkssparte rechne der US-Mischkonzern nun mit einer Abschreibung des kompletten Firmenwerts in diesem Bereich. Das seien 23 Milliarden Dollar. Sowohl beim Cash Flow als auch beim EPS seien in diesem Zug die Prognosen nach unten angepasst worden. Die angestrebten 0,94 Dollar je Aktie könnten wohl nicht mehr erreicht werden.Doch es bleibe nicht nur bei der Gewinnwarnung. Auch in der Führungsetage tue sich was. John Flannery, Vorstandschef bei General Electric, müsse den Chefsessel räumen. Neuer CEO und Chairman werde mit sofortiger Wirkung Lawrence Culp, habe General Electric heute bekannt gegeben.Die Nachricht komme überraschend, denn Flannery sei erst seit August 2017 im Amt. Nun solle Culp das Unternehmen profitabler machen. Für Culp bleibe General Electric fundamental ein starker Konzern. Jetzt müsse die Bilanz gestärkt und die Verschuldung reduziert werden.DER AKTIONÄR rate Investoren trotzdem abzuwarten, ob die General Electric-Aktie die 11-Euro-Marke nachhaltig überwinden könne. Erst ein Bruch der 200-Tage-Linie bei 11,90 Euro würde ein Kaufsignal generieren. Der erste Schritt sei zwar gemacht, ein erster Positiv-Impuls vorhanden. Für eine nachhaltige Trendwende sei es aber noch zu früh.Culp muss jetzt erst zeigen, ob er GE wieder in die Erfolgsspur bringt, so Jonas Lerch von "Der Aktionär". (Analyse vom 01.10.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link