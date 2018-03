NYSE-Aktienkurs General Electric-Aktie:

14,02 USD -0,64% (26.02.2018, 22:00)



ISIN General Electric-Aktie:

US3696041033



WKN General Electric-Aktie:

851144



Ticker-Symbol General Electric-Aktie Deutschland:

GEC



NYSE Ticker-Symbol General Electric-Aktie:

GE



Kurzprofil General Electric Co.:



General Electric Co. (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) ist ein international tätiger US-Mischkonzern, der in den Bereichen Industrie, Gesundheitswesen, Konsum, Erneuerbare Energien und Finanzwesen aktiv ist. Das Produktportfolio des Konzerns umfasst industrielle Automatisierungsprodukte, medizinisch-diagnostische Abbildungsgeräte, Motoren, elektrische Verteilungs- und Steuerausrüstung, Beleuchtungsprodukte, Lokomotiven und Produkte für die Eisenbahn- und Automobilindustrie sowie Düsentriebwerke für Zivil- und Militärflugzeuge. Darüber hinaus gehören unter verschiedenen GE-Marken auch Haushaltsgeräte wie Waschmaschinen, Mikrowellen oder Öfen zum Angebot. (02.03.2018/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - General Electric-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von General Electric Co. (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) charttechnisch unter die Lupe."Den Boden ausgeschlagen", so habe ihre Überschrift zur letzten Analyse der General Electric-Aktie vom 17. November gelautet. Mittlerweile habe das Papier weiteres Terrain preisgeben müssen und dabei mit den Tiefs der Jahre 2011 und 2010 bei 14,03/13,75 USD den nächsten wichtigen Rückzugsbereich ausgelotet. Gleichzeitig ist der RSI im Wochen- wie auch im Monatsbereich massiv überverkauft. Auf Tagesbasis würden diverse Indikatoren (z. B. MACD, RSI) zudem eine divergente Entwicklung zeigen, da die jüngsten Verlaufstiefs nicht mehr durch entsprechende Indikatorenpendants bestätigt worden seien. Zu guter letzt spreche die Serie von zwölf roten Monatskerzen in Folge dafür, dass sehr viel "Schlechtes" bereits eingepreist sei. Dennoch besitze der aktuelle Kursverlauf unverändert den Status eines "fallenden Messers". In diesem Zusammenhang würde ein Bruch der o. g. Bastion dem Papier den nächsten Nackenschlag versetzen. Um aus der Abwärtsspirale auszubrechen und den Grundstein für eine technische Aufwärtsreaktion zu legen, bedürfe es indes eines Sprungs über die jüngsten Hochpunkte auf Tagesbasis bei 15,18/23 USD, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 02.03.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs General Electric-Aktie:11,43 EUR -1,30% (26.02.2018, 10:11)Tradegate-Aktienkurs General Electric-Aktie:11,44 EUR +0,09% (26.02.2018, 10:27)