Kurzprofil General Electric Co.:



General Electric Co. (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) ist ein international tätiger US-Mischkonzern, der in den Bereichen Industrie, Gesundheitswesen, Konsum, Erneuerbare Energien und Finanzwesen aktiv ist. Das Produktportfolio des Konzerns umfasst industrielle Automatisierungsprodukte, medizinisch-diagnostische Abbildungsgeräte, Motoren, elektrische Verteilungs- und Steuerausrüstung, Beleuchtungsprodukte, Lokomotiven und Produkte für die Eisenbahn- und Automobilindustrie sowie Düsentriebwerke für Zivil- und Militärflugzeuge. Darüber hinaus gehören unter verschiedenen GE-Marken auch Haushaltsgeräte wie Waschmaschinen, Mikrowellen oder Öfen zum Angebot. (23.07.2018/ac/a/n)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - General Electric-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie von General Electric Co. (GE) (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) von 15,00 USD auf 14,60 USD.Insgesamt habe das Q2-Zahlenwerk noch mehr Schatten als in Q1 aufgewiesen. Auf organischer Basis sei der Umsatz des Industrie-Geschäfts gesunken (betroffen vier der sieben Sparten). Die operative Marge sei auf bereinigter/organischer Basis rückläufig gewesen. Zwei der drei nach dem umfassenden Umbau im Konzern verbleibenden Sparten würden sich zurzeit schwach entwickeln. Der Auftragseingang, in Q1 noch ein Lichtblick, sei nur um 1% y/y (organisch) geklettert. Den Ausblick für 2018 habe GE gesenkt (bereinigter freier Cashflow des Industrie-Geschäfts) bzw. vorsichtiger formuliert (bereinigtes EPS). Dies stelle jedoch keine große Überraschung dar. Die Guidance impliziere jeweils ein deutlich stärkeres Q3-Q4 im Vergleich zu Q1-Q2.Diermeier sehe sich in seiner Einschätzung bestätigt, dass der Konzern mit einer langwierigen und wahrscheinlich schmerzvollen Restrukturierung konfrontiert sei. Jedoch bestehe seit Ende Juni nun mehr Klarheit über die Pläne des Managements. Diermeier habe seine Erwartungen teilweise gesenkt. Auf dem aktuellen Bewertungsniveau (u.a. KGV 2019e: 14,2; Dividendenrendite 2019e: 3,7%) sowie unter Berücksichtigung der (Konjunktur-)Unsicherheiten sehen der Analyst nach wie vor kein deutliches Aufwärtspotenzial für den US-Titel.Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt seine Halteempfehlung für die General Electric-Aktie. (Analyse vom 23.07.2018)