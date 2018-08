Kursziel

General Electric-Aktie

(USD) Rating

General Electric-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 15,70 Buy Morningstar - 12.08.2018 11,00 Underweight J.P. Morgan Securities C. Stephen Tusa 09.08.2018 15,00 Sector perform RBC Capital Markets - 07.08.2018 15,00 Hold Deutsche Bank Nicole DeBlase 23.07.2018 14,60 Halten Independent Research Sven Diermeier 23.07.2018 14,00 Neutral Goldman Sachs Joe Ritchie 20.07.2018 14,00 Halten LBBW Volker Stoll 20.07.2018

XETRA-Aktienkurs General Electric-Aktie:

10,86 EUR +1,02% (21.08.2018)



Tradegate-Aktienkurs General Electric-Aktie:

10,95 EUR +1,96% (21.08.2018)



NYSE-Aktienkurs General Electric-Aktie:

USD 12,63 +2,68% (21.08.2018)



ISIN General Electric-Aktie:

US3696041033



WKN General Electric-Aktie:

851144



Ticker-Symbol General Electric-Aktie Deutschland:

GEC



NYSE Ticker-Symbol General Electric-Aktie:

GE



Kurzprofil General Electric Co.:



General Electric Co. (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) ist ein international tätiger US-Mischkonzern, der in den Bereichen Industrie, Gesundheitswesen, Konsum, Erneuerbare Energien und Finanzwesen aktiv ist. Das Produktportfolio des Konzerns umfasst industrielle Automatisierungsprodukte, medizinisch-diagnostische Abbildungsgeräte, Motoren, elektrische Verteilungs- und Steuerausrüstung, Beleuchtungsprodukte, Lokomotiven und Produkte für die Eisenbahn- und Automobilindustrie sowie Düsentriebwerke für Zivil- und Militärflugzeuge. Darüber hinaus gehören unter verschiedenen GE-Marken auch Haushaltsgeräte wie Waschmaschinen, Mikrowellen oder Öfen zum Angebot. (22.08.2018/ac/a/n)







Fairfield, CT (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie von General Electric Co. (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 15,70 oder 11,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur General Electric-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.General Electric hat am 20.07.2018 die Zahlen für das zweite Quartal 2018 veröffentlicht. Der Industriekonzern hat in Q2 weniger Federn lassen müssen als erwartet. Unter dem Strich sank der Überschuss um 30% auf 615 Mio. USD. Der bereinigte Gewinn je Aktie ging um 10% auf 0,19 USD zurück und damit weniger stark als befürchtet. Auf Sicht von sechs Monaten machte GE mehr als eine halbe Mrd. USD Verlust. Der Umsatz zwischen April und Juni legte um 3% auf 30,1 Mrd. USD zu.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der General Electric-Aktie anbetrifft, hat die Aktienanalystin der Deutschen Bank, Nicole DeBlase, in einer Aktienanalyse vom 23.07.2018 das Votum "hold" sowie das Kursziel von 15,00 USD bestätigt. Es sei eine Überraschung gewesen, dass der Quartalsbericht von General Electric Co. vom Markt derart negativ aufgenommen worden sei. Anleger seien offenbar enttäuscht, dass GE nicht zu einer Verringerung der Risiken beigetragen habe, die durch eine Reduzierung der Planungen für das Gesamtjahr hätte erreicht werden können, so die Analystin. Die Aktie verfüge ihrer Ansicht nach derzeit nicht über genügend Katalysatoren, um eine Kaufempfehlung aussprechen zu können.Die niedrigste Kursprognose für die General Electric-Aktie kommt von J.P. Morgan und liegt bei 11,00 USD. Analyst C. Stephen Tusa bestätigt in einer Analyse vom 09.08.2018 seine "underweight" -Empfehlung. Neue Marktdaten könnten darauf hindeuten, dass die bereits deutlich unter den Konsensprognosen angesiedelten Schätzungen immer noch nicht tief genug seien. General Electric Co. verliere im Gasturbinengeschäft Marktanteile.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur General Electric-Aktie?Börsenplätze General Electric-Aktie: