General Electric-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 5,00 Underweight J.P. Morgan Securities Stephen Tusa 08.04.2019 13,00 Overweight Barclays Julian Mitchell 18.03.2019 13,00 Buy UBS Peter Lennox-King 15.03.2019 10,00 Neutral Daiwa Capital Markets Jairam Nathan 15.03.2019 11,00 Neutral Credit Suisse John Walsh 04.02.2019 10,50 Halten Independent Research Sven Diermeier 15.03.2019 12,00 Outperform RBC Capital Markets Deane Dray 14.03.2019 12,00 Neutral BofA Merrill Lynch Research Andrew Obin 07.03.2019

Tradegate-Aktienkurs General Electric-Aktie:

8,583 EUR +0,26% (29.04.2019, 08:16)



Xetra-Aktienkurs General Electric-Aktie:

8,25 EUR +0,67% (26.03.2019)



NYSE-Aktienkurs General Electric-Aktie:

9,57 USD +4,93% (26.04.2019)



ISIN General Electric-Aktie:

US3696041033



WKN General Electric-Aktie:

851144



Ticker-Symbol General Electric-Aktie Deutschland:

GEC



NYSE Ticker-Symbol General Electric-Aktie:

GE



Kurzprofil General Electric Co.:



General Electric Co. (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) ist ein international tätiger US-Mischkonzern, der in den Bereichen Industrie, Gesundheitswesen, Konsum, Erneuerbare Energien und Finanzwesen aktiv ist. Das Produktportfolio des Konzerns umfasst industrielle Automatisierungsprodukte, medizinisch-diagnostische Abbildungsgeräte, Motoren, elektrische Verteilungs- und Steuerausrüstung, Beleuchtungsprodukte, Lokomotiven und Produkte für die Eisenbahn- und Automobilindustrie sowie Düsentriebwerke für Zivil- und Militärflugzeuge. Darüber hinaus gehören unter verschiedenen GE-Marken auch Haushaltsgeräte wie Waschmaschinen, Mikrowellen oder Öfen zum Angebot. (29.04.2019/ac/a/n)







Fairfield, CT (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie von General Electric Co. (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 13,00 oder 5,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur General Electric-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.General Electric wird am 30.04.2019 die Zahlen für das erste Quartal 2019 veröffentlichen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der General Electric-Aktie anbetrifft, hat Julian Mitchell, Analyst von Barclays, den Titel in einer Aktienanalyse vom 18.03.2019 unverändert mit dem Votum "overweight" und einem Kursziel von 13,00 USD bewertet. Trotz einer Senkung der Free Cash flow-Prognosen gehe er davon aus, dass General Electric Co. in 2021 einen Free Cash flow im Industriegeschäft von 6,5 bis 7 Mrd. USD erzielen könne. Angesichts der breiten Spanne an Prognosen dürfte aber die Entwicklung des Aktienkurses volatil bleiben. Die Evaluierung aller Optionen zur Risikoverringerung bei GE Capital werde hoffentlich bessere Ergebnisse liefern als es die bisherigen Aussagen implizieren würden. Der Verkauf von Beteiligungen im Industriegeschäft im geschätzten Volumen von 40 Mrd. USD könnten Forderungen an GE Capital abdecken und Lücken bei den Pensionsverpflichtungen schließen, so die Einschätzung des Analysten.Die niedrigste Kursprognose für die General Electric-Aktie kommt von J.P. Morgan und liegt bei 5,00 USD. Analyst Stephen Tusa stuft den Titel in einer Analyse vom 08.04.2019 von "neutral" auf "underweight" zurück und reduziert das Kursziel von 6,00 auf 5,00 USD. Der starke Kursanstieg seit Jahresanfang verdeutliche den Umstand, dass der Markt die Schwierigkeiten und Risiken unterschätze mit den General Electric Co. konfrontiert sei, so der Analyst. Kleine positive Aspekte würden im Gegensatz dazu überbewertet. Die Konsensprognosen für die kommenden Jahre würden eine viel zu starke Cash flow-Erholung implizieren. Das Power/Renewables-Segment dürfte schwach bleiben. Auf absehbare Zeit sei auch zu befürchten, dass GECS erheblichen Cash verbrauchen werde. Tusa glaube zudem, dass der hohe Verschuldungsgrad GE anfällig für Liquiditätsprobleme im Falle einer Rezession machen könnte.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur General Electric-Aktie?Börsenplätze General Electric-Aktie: