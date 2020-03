Photo by Austin Distel on Unsplash

Methode 1: Online Business gründen

Möchte man beispielsweise in den Coachingbereich, da man selbst Coach oder Psychologe ist, dann kann man zu einem bestimmten Problem einen Kurs aufsetzen, der den Endkunden dabei hilft, mit diesem umzugehen. Bei der Erstellung kann der Fantasie freien Lauf gelassen werden. Um ein wirklich erfolgreiches Programm aufzusetzen, müssen sich Neulinge über die derzeitigen Marketingmaßnahmen ebenfalls informieren, die nachher zur Verbreitung des eigenen Programms eingesetzt werden können.



Methode 2: Affialiate Marketing

Personen, die einen erfolgreichen Blog oder einen Social-Media-Kanal mit vielen Abonnenten haben, können die Affiliate-Marketing-Möglichkeiten nutzen. Unter diesem Begriff versteht man eine Möglichkeit, passiv Einkommen zu generieren. Menschen, die diesen Vorteil nutzen, fügen beispielsweise in einem Blogartikel zahlreiche Links zu Seiten ein, auf denen verschiedene Produkte gekauft werden können. Wenn sich jemand über diesen Link für das Produkt entscheidet und es kauft, erhält der andere eine kleine Provision. Vor allem, wenn man sich professionell mit dem Thema Affiliate-Marketing beschäftigt, sind hier große Erträge möglich.



Methode 3: Bücher schreiben

Wer gerne schreibt, sollte sich über Amazon KDP oder andere Selbstveröffentlichungsverlage informieren. Der Vorteil im Gegensatz zu den anderen Verlagen ist, dass man hier keine Mindestabnahmemenge bestellen muss. Dadurch sparen sich Autoren nicht nur Kosten, sondern die Umwelt profitiert auch davon. Wenn Bücher einfach so gedruckt und nicht verkauft werden, dann führt dies zu unnötigen Waldrodungen. Zudem ist man beim Veröffentlichen von Büchern bei Selbstveröffentlichungsverlagen oder Amazon KDP auch in der Gestaltung des Buchs vollkommen frei. Mit einem erfolgreichen Buch kann man mehrere Hundert Euro im Monat bekommen. Doch Autoren sollten sich bewusst sein, dass nicht automatisch jedes Buch erfolgreich wird. Häufig braucht es mehrere Anläufe, bis man es schließlich schafft, einen wahren Bestseller zu schreiben. Bücher über die aktuelle Lage sind immer beliebt. So auch Themen wie Corona.



Methode 4: Spielen im Online Casino

Glücksspielliebhaber profitieren von der großen Auswahl im Internet. Viele beliebte Spiele können auf Portalen gezockt werden, die mit einem tollen Online Casino Bonus sowie anderen Aktionen werben. Glücksspiele sind auch deshalb so begehrt, da man hier nicht nur einen wahren Adrenalinkick erlebt, sondern zum Teil auch der soziale Aspekt abgedeckt wird. Der Austausch mit Gleichgesinnten tut gut und ist für viele ein Hauptgrund, warum sie sich für ein Pokerspiel online entscheiden. Dank der Echtzeitüberweisung können Gewinner das gewonnene Geld sofort einkassieren. Mehr zu beliebten Casinos aus Deutschland erfahren Interessenten hier.



Methode 5: Influencer werden

Einer der beliebtesten Jobs der heutigen Jugend ist sicherlich der des Influencers. Lachende Frauen und Männer halten diverse Produkte in die Kamera, zeigen sich von der schönsten Seite oder filmen die wunderschönen Szenarien aus dem Urlaub. Dieser Job ist aber nicht so leicht, wie er offensichtlich wirkt. Dahinter stecken viel Zeit und Energie sowie Ausdauer. Junge Menschen kooperieren mit diversen Firmen, machen Angebote, filmen die Szenen ab, stellen sie hoch und verdienen damit ihr Geld. Influencer sind ihr eigener Chef und somit ein kleines Unternehmen, das genauso funktionieren muss, wie ein großes. Damit kann man aber mit seiner Leidenschaft viel Geld verdienen. (19.03.2020/ac/a/m)









