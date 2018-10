Tradegate-Aktienkurs Geely-Aktie:

Kurzprofil Geely:



Geely Automobile Holdings Limited (ISIN: KYG3777B1032, WKN: A0CACX, Ticker-Symbol: GRU, Hong Kong-Ticker-Symbol: 0175.HK) ist ein chinesischer Automobilhersteller, der sich auf die Entwicklung, die Produktion und den Vertrieb von Personenkraftwagen konzentriert. Der wichtigste Markt ist China, aber auch der Mittlere Osten, Osteuropa sowie Zentral- und Südafrika werden für Geely immer bedeutender. Zum Portfolio zählen 30 Komplettmodelle sowie eine durchgehend erreichbare Service-Hotline und knapp 1.000 Werkstätten in China; im Ausland hält das Unternehmen weitere 500 Verkaufs- und Serviceeinrichtungen. (08.10.2018/ac/a/a)



Hong Kong (www.aktiencheck.de) - Geely-Aktienanalyse von Analyst Ken Lee von UOB Kay Hian:Laut einer Aktienanalyse bestätigt der Analyst Ken Lee vom Investmenthaus UOB Kay Hian seine Kaufempfehlung für die Aktien des chinesischen Automobilherstellers Geely Automobile Holdings Ltd. (ISIN: KYG3777B1032, WKN: A0CACX, Ticker-Symbol: GRU, Hong Kong-Ticker-Symbol: 0175.HK)Im Rahmen einer Studie zum chinesischen Autosektor nehmen die Analysten von UOB Kay Hian auf eine Werbetour in Singapur und Kuala Lumpur und den Besuch bei einem Porschehändler Bezug. Investoren hätten sich angesichts der enttäuschenden Verkäufe in Q2 über den Gewinnausblick des Autosektors besorgt gezeigt. Die Anleger seien im Sektor untergewichtet und würden auf Katalysatoren warten, beispielsweise durch politische Impulse. Die Analysten von UOB Kay Hian sind aber der Ansicht, dass die steuerlichen Anreize der Regierung im Zeitraum 2015 bis 2017 bereits zu Vorzieheffekten geführt haben, so dass Kaufkraft absorbiert worden sei.Geely Automobile Holdings Ltd. ziehe im Vergleich zu den anderen Branchenvertretern das meiste Interesse auf sich. Angesichts eines sich verschärfenden Preiswettbewerbs würden sich aber Anleger um die Margen sorgen. Die Analysten von UOB Kay Hian sind der Ansicht, dass Geely in der besten Verfassung sei um die Margen zu verteidigen. In 2018/19 könne Geely im Vergleich zu den anderen OEM's die neusten Modelle anbieten, was für die Preissetzung von Vorteil sei. Analyst Ken Lee betrachtet Geely als säkulare Wachstumsstory. Die Marktanteilsgewinne dürften sich fortsetzen.In ihrer Geely-Aktienanalyse bestätigen die Analysten von UOB Kay Hian das "buy"-Rating sowie das Kursziel von 30,00 HKD.Börsenplätze Geely-Aktie:Stuttgart-Aktienkurs Geely-Aktie:1,59 EUR +0,63% (08.10.2018, 16:38)