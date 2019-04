Frankfurt-Aktienkurs Geely-Aktie:

1,998 EUR +3,95% (10.04.2019, 19:47)



Tradegate-Aktienkurs Geely-Aktie:

1,992 EUR +2,68% (10.04.2019, 20:23)



HKG-Aktienkurs Geely-Aktie:

17,70 HKD +2,19% (10.04.2019)



ISIN Geely-Aktie:

KYG3777B1032



WKN Geely-Aktie:

A0CACX



Ticker-Symbol Geely-Aktie Deutschland:

GRU



Hong Kong-Ticker-Symbol:

0175.HK



Kurzprofil Geely Automobile Holdings Limited:



Geely Automobile Holdings Limited (ISIN: KYG3777B1032, WKN: A0CACX, Ticker-Symbol: GRU, Hong Kong-Ticker-Symbol: 0175.HK) ist ein chinesischer Automobilhersteller, der sich auf die Entwicklung, die Produktion und den Vertrieb von Personenkraftwagen konzentriert. Der wichtigste Markt ist China, aber auch der Mittlere Osten, Osteuropa sowie Zentral- und Südafrika werden für Geely immer bedeutender. Zum Portfolio zählen 30 Komplettmodelle sowie eine durchgehend erreichbare Service-Hotline und knapp 1.000 Werkstätten in China; im Ausland hält das Unternehmen weitere 500 Verkaufs- und Serviceeinrichtungen. (10.04.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Geely-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Automobilherstellers Geely Automobile Holdings Ltd. (ISIN: KYG3777B1032, WKN: A0CACX, Ticker-Symbol: GRU, Hong Kong-Ticker-Symbol: 0175.HK) unter die Lupe.Die Geely-Aktie habe in den letzten Tagen gleich mehrere Kaufsignale generiert. Das Papier des chinesischen Konzerns habe die wichtige 200-Tage-Linie überwunden und den bedeutenden horizontalen Widerstand bei 16,25 HKD (Hongkong-Dollar) geknackt. Rückenwind habe die Geely-Aktie durch die Hoffnung auf ein baldiges Ende im Handelsstreit zwischen den USA und China sowie den guten Absatzzahlen für den Monat März bekommen.Die Strategie des Geely-Chefs Li Shiu Fu habe die Bank of America Merrill Lynch dazu bewegt, die Geely-Aktie von "untergewichten" direkt auf "kaufen" hochzustufen. Die neuen Modelle sollten die Marge des Autobauers steigern, so die Experten der BofAML. Das Analystenteam um Ming Hsun Lee habe die Gewinnschätzungen für Geely für 2019 und 2020 um 3 bzw 12% erhöht. Das Kursziel laute 23 HKD, was einem Potenzial von 35% entspreche.Fundamental sei die Kursrally der Geely-Aktie gerechtfertigt. Mit einem 2019er-KGV von 10 sei der chinesische Autobauer zwar höher bewertet als zum Beispiel die Konkurrenz aus Deutschland. Die Chinesen würden aber auch schneller wachsen - sowohl beim Gewinn als auch beim Umsatz.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Geely-Aktie: