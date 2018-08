Börsenplätze Geely-Aktie:



1,82 EUR -4,21% (03.08.2018, 15:52)



16,58 HKD -3,94% (03.08.2018)



KYG3777B1032



A0CACX



GRU



Kurzprofil Geely:



Geely Automobile Holdings Limited (ISIN: KYG3777B1032, WKN: A0CACX, Ticker-Symbol: GRU) ist ein chinesischer Automobilhersteller, der sich auf die Entwicklung, die Produktion und den Vertrieb von Personenkraftwagen konzentriert. Der wichtigste Markt ist China, aber auch der Mittlere Osten, Osteuropa sowie Zentral- und Südafrika werden für Geely immer bedeutender. Zum Portfolio zählen 30 Komplettmodelle sowie eine durchgehend erreichbare Service-Hotline und knapp 1.000 Werkstätten in China; im Ausland hält das Unternehmen weitere 500 Verkaufs- und Serviceeinrichtungen.

Hong Kong (www.aktiencheck.de) - Geely-Aktienanalyse von Analyst Ken Lee von UOB Kay Hian:Laut einer Aktienanalyse bestätigt der Analyst Ken Lee vom Investmenthaus UOB Kay Hian seine Kaufempfehlung für die Aktien des chinesischen Automobilherstellers Geely Automobile Holdings Ltd. (ISIN: KYG3777B1032, WKN: A0CACX, Ticker-Symbol: GRU).Im Rahmen einer Studie zum chinesischen Autosektor nehmen die Analysten von UOB Kay Hian auf die anstehende Quartalsberichtssaison Bezug.Geely Automobile Holdings Ltd. habe bereits Gewinnplanungen veröffentlicht. Der Nettogewinn des ersten Halbjahres dürfte im Vergleich zum Vorjahr dank eines geschätzten Volumenswachstums von 44% und einer Margenexpansion um mehr als 50% gestiegen sein. Geely sei sowohl beim Gewinnmomentum als auch der Gewinnvorhersehbarkeit immer sehr verlässlich gewesen.Analyst Ken Lee will nicht ausschließen, dass Geely die Guidance zum Absatzvolumen in 2018 wegen des bislang erfolgreichen Geschäftsverlaufs nach oben revidieren wird. Die neuen Modelle wie Borui GE, Lynk & Co würden auf starkes Marktinteresse stoßen.Die Geely-Aktie bleibe der Top Pick im Sektor. Dank der staatlichen Unterstützung und der technologischen Schützenhilfe durch Volvo sollte das Unternehmen in China Marktanteile gewinnen und im Ausland den Verbreitungsgrad erhöhen können.In ihrer Geely-Aktienanalyse stufen die Analysten von UOB Kay Hian den Titel unverändert mit "buy" ein und halten am Kursziel von 30,00 HKD fest.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link