Börsenplätze Geely-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Geely-Aktie:

2,517 EUR -3,62% (02.07.2021, 17:30)



ISIN Geely-Aktie:

KYG3777B1032



WKN Geely-Aktie:

A0CACX



Ticker-Symbol Deutschland Geely-Aktie:

GRU



Hongkong-Ticker-Symbol Geely-Aktie:

0175.HK



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol Geely-Aktie:

GELYF



Kurzprofil Geely Automobile Holdings Limited:



Geely Automobile Holdings Limited (ISIN: KYG3777B1032, WKN: A0CACX, Ticker-Symbol: GRU, Hongkong-Ticker-Symbol: 0175.HK, NASDAQ OTC-Symbol: GELYF) ist ein chinesischer Automobilhersteller, der sich auf die Entwicklung, die Produktion und den Vertrieb von Personenkraftwagen konzentriert. Der wichtigste Markt ist China, aber auch der Mittlere Osten, Osteuropa sowie Zentral- und Südafrika werden für Geely immer bedeutender. Zum Portfolio zählen 30 Komplettmodelle sowie eine durchgehend erreichbare Service-Hotline und knapp 1.000 Werkstätten in China; im Ausland hält das Unternehmen weitere 500 Verkaufs- und Serviceeinrichtungen. (02.07.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Geely-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des chinesischen Automobilherstellers Geely Automobile Holdings Ltd. (ISIN: KYG3777B1032, WKN: A0CACX, Ticker-Symbol: GRU, Hongkong-Ticker-Symbol: 0175.HK, NASDAQ OTC-Symbol: GELYF) unter die Lupe.Geely habe die Woche mit deutlichen Verlusten beendet. Rund zehn Prozent habe die Aktie abgeben müssen.Seit Mitte Mai habe sich die Geely-Aktie richtig gut gemacht. Der Titel habe eine V-Formation ausgebildet, die er Mitte Juni erfolgreich nach oben bei 23,50 Hongkong-Dollar (HKD) aufgelöst habe. Der darauffolgende Ausbruch habe jedoch nicht lange angehalten. Denn in der vergangenen Woche sei er am Widerstand am 50%-Fibonacci-Retracement bei 29,15 HKD abgeprallt und sei seitdem auf Talfahrt gegangen.Nun komme noch hinzu, dass der Stochastik-Indikator den überkauften Bereich verlassen habe und sich die Durchschnittslinien des MACD-Indikators gekreuzt hätten. Aus charttechnischer Sicht seien das zwei Verkaufssignale. Sollte nun also das Auffangnetz am GD50 und GD200 bei 22,23 und 22,80 HKD unterschritten werden, sei mit einem Rücksetzer bis an 2021er-Tief bei 17,35 HKD zu rechnen.Für Anleger drängt sich daher im Moment kein Kauf auf, so Timo Nützel von "Der Aktionär". Aufgrund des langfristigen Potenzials sollte die Geely-Aktie aber auf der Watchlist bleiben. (Analyse vom 02.07.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link