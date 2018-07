Stuttgart-Aktienkurs Geely-Aktie:

2,11 EUR -3,65% (04.07.2018, 16:25)



Tradegate-Aktienkurs Geely-Aktie:

2,11 EUR -3,21% (04.07.2018, 17:06)



Hongkong-Aktienkurs Geely-Aktie:

19,20 HKD -3,90% (04.07.2018)



ISIN Geely-Aktie:

KYG3777B1032



WKN Geely-Aktie:

A0CACX



Ticker-Symbol Geely-Aktie:

GRU



Kurzprofil Geely:



Geely Automobile Holdings Limited (ISIN: KYG3777B1032, WKN: A0CACX, Ticker-Symbol: GRU) ist ein chinesischer Automobilhersteller, der sich auf die Entwicklung, die Produktion und den Vertrieb von Personenkraftwagen konzentriert. Der wichtigste Markt ist China, aber auch der Mittlere Osten, Osteuropa sowie Zentral- und Südafrika werden für Geely immer bedeutender. Zum Portfolio zählen 30 Komplettmodelle sowie eine durchgehend erreichbare Service-Hotline und knapp 1.000 Werkstätten in China; im Ausland hält das Unternehmen weitere 500 Verkaufs- und Serviceeinrichtungen.

(04.07.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Geely-Aktienanalyse von Analyst Yuqian Ding von Goldman Sachs:Laut einer Aktienanalyse empfiehlt Yuqian Ding, Analyst von Goldman Sachs, die Aktien des chinesischen Automobilherstellers Geely Automobile Holdings Ltd. (ISIN: KYG3777B1032, WKN: A0CACX, Ticker-Symbol: GRU) weiterhin zu kaufen.Die Analysten von Goldman Sachs haben an der Veranstaltung zur Markteinführung von Lynk & Co's zweiten Modell - dem Crossover SUV 02 - teilgenommen. Angesichts des zunehmenden Wettbewerbs sei von einer weitergehenden OEM-Verzweigung auszugehe.Das Portfolio von Geely Automobile Holdings Ltd. und Lynk habe seit Anfang des Jahres im Vergleich zum Vorjahreszeitraum 1,5% Marktanteile gewonnen. Trotz Verzögerungen bei der Einführung neuer Produkte geht Analyst Yuqian Ding von der anhaltenden Wettbewerbsfähigkeit des bestehenden Portfolios aus. Neue Modelle sollten zum Gewinn weiterer Marktanteile führen.Im Zuge einer Anhebung der Gewinnprognosen für den Zeitraum 2018 bis 2020 wegen stärkerer Produkte und technologischen Fähigkeiten sei das Kursziel für die Geely-Aktie von 26,26 auf 26,79 HKD heraufgesetzt worden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Geely-Aktie: