Stuttgart-Aktienkurs Geely-Aktie:

2,47 EUR -1,59% (11.04.2018, 16:52)



Tradegate-Aktienkurs Geely-Aktie:

2,46 EUR -1,80% (11.04.2018, 16:49)



Hongkong-Aktienkurs Geely-Aktie:

23,75 HKD -1,66% (11.04.2018)



ISIN Geely-Aktie:

KYG3777B1032



WKN Geely-Aktie:

A0CACX



Ticker-Symbol Geely-Aktie:

GRU



Kurzprofil Geely:



Geely Automobile Holdings Limited (ISIN: KYG3777B1032, WKN: A0CACX, Ticker-Symbol: GRU) ist ein chinesischer Automobilhersteller, der sich auf die Entwicklung, die Produktion und den Vertrieb von Personenkraftwagen konzentriert. Der wichtigste Markt ist China, aber auch der Mittlere Osten, Osteuropa sowie Zentral- und Südafrika werden für Geely immer bedeutender. Zum Portfolio zählen 30 Komplettmodelle sowie eine durchgehend erreichbare Service-Hotline und knapp 1.000 Werkstätten in China; im Ausland hält das Unternehmen weitere 500 Verkaufs- und Serviceeinrichtungen.

(11.04.2018/ac/a/a)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Hong Kong (www.aktiencheck.de) - Geely-Aktienanalyse von Analyst Ken Lee von UOB Kay Hian:Laut einer Aktienanalyse bestätigt der Analyst Ken Lee vom Investmenthaus UOB Kay Hian seine Kaufempfehlung für die Aktien des chinesischen Automobilherstellers Geely Automobile Holdings Ltd. (ISIN: KYG3777B1032, WKN: A0CACX, Ticker-Symbol: GRU).Im Rahmen einer Branchenstudie zum chinesischen Autosektor weisen die Analysten von UOB Kay Hian auf niedrigere Zölle auf importierte Fahrzeuge hin. Es sei damit zu rechnen, dass die Zölle von 25 auf 15% sinken könnten.Bedenken über einen verschärften Wettbewerb durch importierte Autos und die damit verbundenen Kursabschläge bei den Titeln seien aber ungerechtfertigt. Analyst Ken Lee rechnet nicht damit, dass niedrigere Zölle zu deutlichen Preisreduzierungen führen werden. Die Kurskorrekturen würden für gute Einstiegsgelegenheiten sorgen.Die Aktien von Geely Automobile Holdings Ltd. würden weiterhin den Top Pick unter den chinesischen Autoproduzenten repräsentieren. Das Unternehmen dürfte in China weitere Marktanteile gewinnen und angesichts der Unterstützung durch den Staat und die Volvo-Technologie in internationalen Märkten Fuß fassen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Geely-Aktie: