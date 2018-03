Börse Frankfurt-Aktienkurs Geely-Aktie:

2,55 EUR +0,79% (05.03.2018, 13:52)



Tradegate-Aktienkurs Geely-Aktie:

2,56 EUR +0,59% (05.03.2018, 14:06)



ISIN Geely-Aktie:

KYG3777B1032



WKN Geely-Aktie:

A0CACX



Ticker-Symbol Geely-Aktie:

GRU



Kurzprofil Geely:



Geely Automobile Holdings Limited (ISIN: KYG3777B1032, WKN: A0CACX, Ticker-Symbol: GRU) ist ein chinesischer Automobilhersteller, der sich auf die Entwicklung, die Produktion und den Vertrieb von Personenkraftwagen konzentriert. Der wichtigste Markt ist China, aber auch der Mittlere Osten, Osteuropa sowie Zentral- und Südafrika werden für Geely immer bedeutender. Zum Portfolio zählen 30 Komplettmodelle sowie eine durchgehend erreichbare Service-Hotline und knapp 1.000 Werkstätten in China; im Ausland hält das Unternehmen weitere 500 Verkaufs- und Serviceeinrichtungen. (05.03.2018/ac/a/a)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Geely-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Geely Automobile Holdings Limited (ISIN: KYG3777B1032, WKN: A0CACX, Ticker-Symbol: GRU) unter die Lupe.Die Meldung habe viele Börsianer auf dem falschen Fuß erwischt. Zwar sei bereits seit mehreren Wochen fleißig über einen möglichen Einstieg von Geely bei Daimler spekuliert worden. Dass Geely-Gründer Li Shufu dann jedoch so schnell 9,7% der Daimler-Aktien zusammenkratzen würde, habe wohl niemand für möglich gehalten. Autoexperte Ferdinand Dudenhöffer sehe den Coup für beide Seiten positiv.Die Geely-Aktie habe wieder deutlich nach oben gedreht. Zuvor habe das Papier des chinesischen Autobauers lange konsolidiert und sei sogar kurz unter die wichtige 200-Tage-Linie gefallen. Das Management habe Mumm, der Markt im Reich der Mitte werde der Trendsetter in Sachen Elektromobilität werden. Geely habe sehr gute Chancen, mit dem richtigen Partner nicht nur in China, sondern sich auch international einen Namen zu machen. Anleger sollten kein Stück aus der Hand geben. Das Kursziel bleibe vorerst bei 3,50 Euro, so Jochen Kauper, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.03.2018)Börsenplätze Geely-Aktie: