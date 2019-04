Tradegate-Aktienkurs Geely-Aktie:

1,81 EUR +1,69% (02.04.2019, 14:41)



HKG-Aktienkurs Geely-Aktie:

15,82 HKD +1,67% (02.04.2019)



ISIN Geely-Aktie:

KYG3777B1032



WKN Geely-Aktie:

A0CACX



Ticker-Symbol Geely-Aktie Deutschland:

GRU



Hong Kong-Ticker-Symbol:

0175.HK



Kurzprofil Geely Automobile Holdings Limited:



Geely Automobile Holdings Limited (ISIN: KYG3777B1032, WKN: A0CACX, Ticker-Symbol: GRU, Hong Kong-Ticker-Symbol: 0175.HK) ist ein chinesischer Automobilhersteller, der sich auf die Entwicklung, die Produktion und den Vertrieb von Personenkraftwagen konzentriert. Der wichtigste Markt ist China, aber auch der Mittlere Osten, Osteuropa sowie Zentral- und Südafrika werden für Geely immer bedeutender. Zum Portfolio zählen 30 Komplettmodelle sowie eine durchgehend erreichbare Service-Hotline und knapp 1.000 Werkstätten in China; im Ausland hält das Unternehmen weitere 500 Verkaufs- und Serviceeinrichtungen. (02.04.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Geely-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des chinesischen Automobilherstellers Geely Automobile Holdings Ltd. (ISIN: KYG3777B1032, WKN: A0CACX, Ticker-Symbol: GRU, Hong Kong-Ticker-Symbol: 0175.HK) unter die Lupe.Anleger würden endlich wieder Gefallen an einer Investition in chinesische Aktien finden. Und das obwohl US-Präsident Donald Trump und Chinas Staatsoberhaupt Xi Jinping noch immer keine Lösung im Streit um die zukünftige Gestaltung der Zölle zwischen beiden Ländern gefunden hätten. Der Markt scheine jedenfalls eine Lösung im Handelskonflikt peu a peu einzupreisen.Die gesamte Produktpalette von Geely profitiere in erster Linie durch den Technologie-Transfer der Marken Volvo, Lotus oder The London Taxi. Diese würden aber in der Geely-Holding bilanziert. Die Käufer der Geely-Aktie würden "nur" das China-Geschäft mit den Marken Geely, Emgrand sowie Lynk & Co erwerben.Die Geely-Aktie habe nach der abgeschlossenen Konsolidierung einen kleinen Sprint aufs Parkett gelegt. Die wichtige 200-Tage-Linie bei 16 HKD (HongKong-Dollar) sei geknackt und damit ein Kaufsignal signalisiert worden. Das nächste Etappenziel für die Geely-Aktie laute 2 Euro. Das langfristig positive Szenario bleibe intakt: Geely bleibe im Autosektor eine der spannendsten Wetten, so Jochen Kauper, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.04.2019)Börsenplätze Geely-Aktie:Frankfurt-Aktienkurs Geely-Aktie:1,82 EUR +2,25% (02.04.2019, 14:09)