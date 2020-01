LT Lang & Schwarz-Aktienkurs Geberit-Aktie:

Kurzprofil Geberit AG:



Die weltweit tätige Geberit Gruppe (ISIN: CH0030170408, WKN: A0MQWG, Ticker-Symbol: GBRA, SIX Swiss Ex: GEBN, Nasdaq OTC-Symbol: GBERF) ist europäischer Marktführer für Sanitärprodukte. Als integrierter Konzern verfügt Geberit in den meisten Ländern Europas über eine sehr starke lokale Präsenz und kann dadurch sowohl auf dem Gebiet der Sanitärtechnik als auch im Bereich der Badezimmerkeramiken einzigartige Mehrwerte bieten.



Die Fertigungskapazitäten umfassen 35 Produktionswerke, davon 6 in Übersee. Der Konzernhauptsitz befindet sich in Rapperswil-Jona in der Schweiz. Mit mehr als 12.000 Mitarbeitenden in über 40 Ländern erzielt Geberit einen Nettoumsatz von CHF 2,6 Milliarden. Die Geberit-Aktien sind an der SIX Swiss Exchange kotiert. Seit 2012 sind die Geberit Titel Bestandteil des SMI (Swiss Market Index). (16.01.2020/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Geberit-Aktienanalyse von Analyst Bernd Pomrehn von Vontobel Research:Bernd Pomrehn, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Geberit-Aktie (ISIN: CH0030170408, WKN: A0MQWG, Ticker-Symbol: GBRA, SIX Swiss Ex: GEBN, Nasdaq OTC-Symbol: GBERF).Geberit habe im GJ19 ein org. Umsatzplus von 3,4% (J/J) erreicht - das sei zwar im Einklang mit der Zielspanne von 3 bis 4%, aber erneut unter den mittelfristig anvisierten 4 bis 6% sowie dem Konsenswert von 3,7%.Der in Q4 erzielte Umsatz von CHF 700 Mio. (-1,1% J/J) habe 1,5% unter dem Analysten- bzw. 1,8% unter dem Konsenswert gelegen, was sich durch den deutlichen Rückgang von 3,9% (9M19) auf nur noch 1,9% erkläre. Diese Verlangsamung sei ihrerseits das Ergebnis der stagnierenden Umsatzentwicklung in Deutschland (+0,0%) und Österreich (-0,5%) sowie den rückläufigen Zahlen in Frankreich (-5,9% J/J) und der Region Fernost/Pazifik (-2,3% J/J) gewesen. Auf Segmentbasis hätten sich Installationen und Spülsysteme in Q4/2019 mit 0,2% überraschend schwach gezeigt - verglichen mit den in 9M-2019 noch erreichten 5,8%.Trotz des schwächeren Umsatzwachstums rechne das Management in GJ 2019 unverändert mit einer EBITDA-Marge von 29% (Konsens: 29,2%).Nach einem unerwartet guten Q3/2019 habe sich das Wachstum in Q4/2019 erneut abgeschwächt, sodass Geberit das dritte Jahr in Folge sein mittelfristiges Wachstumsziel von 4 bis 6% p.a. verfehlt habe. Angesichts der anhaltenden Frankenstärke erkenne der Analyst ein leichtes Abwärtsrisiko für seine GJ 2020-Schätzungen, da das organische Wachstum in H1/2020 von negativen Währungseffekten komplett aufgezehrt werden dürfte.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Geberit-Aktie: