Kurzprofil Geberit AG:



Die weltweit tätige Geberit Gruppe (ISIN: CH0030170408, WKN: A0MQWG, Ticker-Symbol: GBRA, SIX Swiss Ex: GEBN, Nasdaq OTC-Symbol: GBERF) ist europäischer Marktführer für Sanitärprodukte. Als integrierter Konzern verfügt Geberit in den meisten Ländern Europas über eine sehr starke lokale Präsenz und kann dadurch sowohl auf dem Gebiet der Sanitärtechnik als auch im Bereich der Badezimmerkeramiken einzigartige Mehrwerte bieten.



Die Fertigungskapazitäten umfassen 35 Produktionswerke, davon 6 in Übersee. Der Konzernhauptsitz befindet sich in Rapperswil-Jona in der Schweiz. Mit mehr als 12.000 Mitarbeitenden in über 40 Ländern erzielt Geberit einen Nettoumsatz von CHF 2,6 Milliarden. Die Geberit-Aktien sind an der SIX Swiss Exchange kotiert. Seit 2012 sind die Geberit Titel Bestandteil des SMI (Swiss Market Index). (07.04.2020/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Geberit-Aktienanalyse von Analyst Bernd Pomrehn von Vontobel Research:Bernd Pomrehn, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Geberit-Aktie (ISIN: CH0030170408, WKN: A0MQWG, Ticker-Symbol: GBRA, SIX Swiss Ex: GEBN, Nasdaq OTC-Symbol: GBERF).Schwaches Quartal erwartet: Während Geberit im 1Q20 noch ein solides Wachstum von 1,5% in Lokalwährungen erzielt habe, sei im März vor dem Hintergrund der Unterbrechungen in der Bautätigkeit, vor allem in Italien, Frankreich, Österreich, Großbritannien und Spanien, der Auftragseingang um einen niedrigen zweistelligen Prozentsatz eingebrochen. Infolgedessen werde das 2Q20 ein viel schwierigeres Quartal für das Unternehmen. Allerdings sei die Lage sehr volatil, wie das Beispiel Österreich zeige: Hier hätten STRABAG und PORR bereits eine allmähliche Belebung der Bautätigkeit vermeldet. Aufgrund dieser Volatilität gebe Geberit keinen Ausblick mehr für seine Märkte.Niedrigere Rohstoffpreise: Angesichts der gesunkenen Nachfrage aus noch zyklischeren Branchen erwarte Pomrehn jedoch, dass Geberit zunehmend von niedrigeren Rohstoffpreisen profitieren werde, was die Auswirkungen der negativen Umsatzentwicklung auf die Margen abmildern dürfte.Aktienrückkauf: Im März habe Geberit 261.543 eigene Aktien für CHF 106 Mio. zurückgekauft. Das neue Aktienrückkaufprogramm werde starten, sobald sich die Prognosesicherheit für das Geschäft verbessere.Nächster Kursimpuls: 1Q20-Ergebnisse am 30. AprilDa die Geberit-Aktie derzeit fast zu unserem DCF-basierten Kursziel von CHF 425 gehandelt wird, bleibt es bei unserem "hold"-Rating für diesen Qualitätstitel, so Bernd Pomrehn, Aktienanalyst von Vontobel Research. (Analyse vom 07.04.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Geberit-Aktie: