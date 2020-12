Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

4,73 EUR +3,23% (17.12.2020, 16:02)



Xetra-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

4,76 EUR +5,01% (17.12.2020, 15:47)



ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



Nasdaq OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (17.12.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.In einem freundlichen Marktumfeld ziehe die Gazprom-Aktie erneut deutlich an. Ausgehend von den im November markierten Jahrestiefs bei 3,22 Euro habe sich das Papier nun innerhalb kurzer Zeit um fast 50 Prozent verteuert. Zeit für eine deutliche Korrektur?Rein charttechnisch betrachtet wäre es nun in der Tat kein Beinbruch und durchaus gesund, wenn der Kurs nun etwas nachgeben würde beziehungsweise zumindest eine gewisse Zeit eine Verschnaufpause in Form einer Seitwärtsbewegung einlegen würde. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich die aktuelle Fahnenstange noch weitere Wochen fortsetze, erscheine derzeit nicht allzu hoch. Kleinere Korrekturen wären daher nun absolut kein Problem, das Chartbild dürfte bullish bleiben. Der aktuelle Aufwärtstrend wäre selbst im Falle eines Kursrückgangs von knapp zehn Prozent noch intakt.Und fundamental betrachtet hätte der russische Titel ohnehin noch enorm viel Luft nach oben. So belaufe sich das KGV für das kommende Jahr lediglich auf 6. Das KBV stehe bei - für ein profitables Unternehmen ungewöhnlich niedrigen - 0,3. Zudem locke eine Dividendenrendite von aktuell 4,2 Prozent.Sicherlich werde der beeindruckende Lauf der vergangenen Wochen über kurz oder lang enden. Dennoch habe die Gazprom-Aktie charttechnisch und vor allem auch fundamental betrachtet noch reichlich Luft nach oben.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie: