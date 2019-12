Xetra-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (02.12.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Der russische Erdgasriese Gazprom habe am Freitag seine Zahlen für das dritte Quartal des laufenden Jahres vorgelegt. Und diese würden sich alles andere als erfreulich lesen: So sei der Gewinn des Unternehmens im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um satte 45 Prozent gesunken. Was stecke dahinter und was sei jetzt zu tun?Eines vorweg: Es sei kein Grund zur Sorge. So sei zum einen das Vorjahresergebnis von einigen positiven Einmaleffekten geprägt gewesen, während es dieses Jahr einige negative Sondereinflüsse gegeben habe. Zum anderen hätten die höheren finanziellen Belastungen durch den Bau der drei strategisch wichtigen Pipelines eine zusätzliche Belastung dargestellt. Dies habe die Marktteilnehmer aber nicht sonderlich überrascht.Im Hinblick auf die ersten neun Monate des laufenden Jahres könne Gazprom nun immerhin auch einen Gewinnzuwachs von vier Prozent auf 1,11 Billionen Rubel (umgerechnet 15,6 Milliarden Euro) zurückblicken.Zudem habe der Konzern angekündigt, dass ab 2022 dann endlich 50 Prozent des Konzerngewinns direkt in Form einer Dividende an die Anteilseigner ausgeschüttet werden sollten. Angesichts der aktuellen Bewertung mit einem KGV von gerade einmal 4 würden dann deutlich zweistellige Renditen winken.Wegen der nach wie vor enorm günstigen Bewertung können mutige Anleger hier weiterhin zugreifen (Stoppkurs: 5,20 Euro), so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 02.12.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie: