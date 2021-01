Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

4,98 EUR +0,81% (20.01.2021, 08:53)



Xetra-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

4,98 EUR -1,39% (19.01.2021, 17:35)



ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



Nasdaq OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (20.01.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Die USA habe auf Grundlage der Sanktionsgesetze gegen Nord Stream 2 erstmals ein Unternehmen wegen der Beteiligung am Bau der deutsch-russischen Gas-Pipeline bestraft. Betroffen sei die russische Firma KVT-RUS, habe das US-Außenministerium am Dienstag mitgeteilt. Deren Verlegeschiff "Fortuna" werde als "blockiertes Eigentum" eingestuft. Welche Auswirkungen der Schritt habe, solange die "Fortuna" nicht in US-Hoheitsgewässern sei, sei unklar. In der Mitteilung habe es weiter geheißen, die USA würden weitere Strafmaßnahmen in naher Zukunft erwägen.Das Ministerium habe kritisiert, sollte Nord Stream 2 fertiggestellt werden, würde das Russland die Möglichkeit eröffnen, "natürliche Ressourcen als Mittel für politischen Druck und bösartigen Einfluss gegen Westeuropa zu nutzen". Die Ankündigung einer ersten Strafmaßnahme wegen Nord Stream 2 zeige, "dass die Vereinigten Staaten nicht davor zurückschrecken, diejenigen zur Rechenschaft zu ziehen, die dieses Instrument der russischen Nötigung weiterhin unterstützen und begünstigen".Das Außenministerium in Washington habe mitgeteilt, die Strafe sei auf Grundlage des Caatsa-Sanktionsgesetzes verhängt worden. Die Strafe sei am letzten vollen Amtstag der Regierung von US-Präsident Donald Trump verhängt worden.Die Meldung sei keine große Überraschung mehr. Anleger, die bei Gazprom engagiert seien, würden jedoch weiterhin starke Nerven benötigen. Wer darüber verfüge, könne nach wie vor auf eine Fortsetzung der Erholung setzen. Der Stoppkurs sollte dabei nun auf 3,90 Euro nachgezogen werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.01.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie: