Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (03.11.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Das Vorgehen der USA im Streit um den Bau der Pipeline Nord Stream 2 sorge weiterhin für Kritik. So habe Klaus Ernst (Die Linke) US-Präsident Trump und seiner Regierung vorgeworfen, gewissermaßen Mafia-Methoden zu nutzen. Der Vorsitzende des Ausschusses für Wirtschaft und Energie im Bundestag habe im Interview mit der "Jungen Welt" erklärt: "Wir wollen euch schützen, aber wenn ihr euch nicht schützen lasst, hauen wir euch den Laden kurz und klein."Ernst habe auch den von der Bundesregierung angebotenen Deal kritisiert, wonach man LNG-Terminals bauen könnte und gefracktes Erdgas aus den USA beziehen könnte, sofern man Nord Stream 2 fertigstellen dürfe: "Es kann nicht sein, dass wir bei Erpressungen Schutzgeld zahlen, indem wir den US-Amerikanern Terminals für ihr Fracking-Gas zur Verfügung stellen, das wir sowieso nicht wollen."Das Thema Nord Stream 2 bleibe ein sehr heißes Eisen. Daher sei die Gazprom-Aktie auch weiterhin nur für mutige Anleger geeignet. Diese sollten ihr Investment mit einem Stopp bei 3,20 Euro absichern, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.11.2020)