Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

6,19 EUR +0,57% (07.06.2021, 08:33)



XETRA-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

6,15 EUR +0,74% (04.06.2021)



ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



NASDAQ OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (07.06.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Nach einem für die Anteilseigner sehr enttäuschenden Jahr 2020 dürfte der Kursverlauf im bisherigen Jahresverlauf 2021 den Aktionären große Freude bereiten. So hätten sich die Papiere des weltgrößten Erdgasproduzenten seit Anfang Januar um knapp 40 Prozent verteuert. Ausgehend vom Tief im vergangenen Herbst bei 3,21 Euro sei es sogar um rund 90 Prozent nach oben gegangen.Zuletzt hätten dem Kurs natürlich deutlich die positive Entwicklung bei Nord Stream 2 geholfen. Mit der Fertigstellung der politisch umstrittenen zweiten Ostsee-Pipeline werde die Marktmacht des Konzerns in Europa weiter steigen. Auch in Asien laufe es für den russischen Rohstoffriesen gut. Darüber hinaus habe die Anhebung der Produktionsprognose für zusätzlichen Rückenwind gesorgt.Die zuletzt robuste Entwicklung der Ölpreise habe dem Konzern ebenfalls kräftig in die Karten gespielt: Die Gaspreise in vielen Lieferverträgen seien an den Ölpreis gekoppelt. Zudem verfüge man mit Gazprom Neft über eine auf die Ölförderung spezialisierte Tochter.Die Aussichten für den weltgrößten Erdgasproduzenten würden weiterhin gut bleiben. Die Bewertung sei trotz des kräftigen Kursanstiegs der vergangenen Wochen mit einem KGV von 4 und einem KBV von 0,3 immer noch enorm günstig.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie: