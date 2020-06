Xetra-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (15.06.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.In einem anhaltend schwierigen Marktumfeld präsentiere sich die Gazprom-Aktie weiterhin relativ robust. Allerdings ziehe aus den USA neues Ungemach auf. Die Amerikaner würden mit aller Macht darum kämpfen, die Fertigstellung der Pipeline Nord Stream 2 zu verhindern. Bisher habe sich die Bundesregierung um Angela Merkel standhaft gezeigt. Die Sorgen würden sich jedoch mehren.Wie kürzlich aus dem Auswärtigen Amt verlautet habe, werde die jüngste Initiative von US-Senatoren "mit Bedauern zur Kenntnis genommen". "Erneute Sanktionen würden einen schweren Eingriff in die europäische Energiesicherheit und EU-Souveränität bedeuten", habe es im deutschen Außenministerium geheißen. Sanktionen mit extraterritorialer Wirkung lehne die Bundesregierung generell ab. Zuvor habe die "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung" über die kritische Anmerkung berichtet.Ob Gazprom seine Pläne mit der zweiten Ostsee-Pipeline verwirklichen könne, bleibe weiterhin ein wahrer Politkrimi. Über kurz oder lang wede allerdings die Marktmacht des russischen Rohstoffriesen in Europa ohnehin weiter ansteigen - ohne Nord Stream 2 würde es eben nur deutlich länger dauern. Da sich Gazprom nach und nach auch andere lukrative Märkte wie allen voran China erschließe, würden die langfristigen Perspektiven für den Konzern gut bleiben.Die Gazprom-Aktie sei jedenfalls weiterhin ein heißes Eisen und dementsprechend nur für mutige Anleger geeignet. Diese sollten den Stoppkurs bei 4,20 Euro belassen, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.06.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie: