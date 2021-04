Xetra-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

5,015 EUR -2,43% (19.04.2021, 15:55)



ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



Nasdaq OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (19.04.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Für die Experten der britischen Großbank HSBC biete das aktuelle Kursniveau eine sehr gute Einstiegsgelegenheit. So habe deren Analyst Ildar Khaziev in seiner jüngsten Studie zur Gazprom-Aktie seine Kaufempfehlung erneut bekräftigt. Zudem habe er das Kursziel für die ADRs erneut angehoben, diesmal von 7,20 auf 8,70 USD (umgerechnet 7,30 Euro). Dies lieget 46% über dem aktuellen Kursniveau.Indes laufe es im operativen Geschäft offenbar weiterhin gut. So habe der russische Konzern nun bei den ukrainischen Netzbetreibern für den Monat Mai beantragt, zusätzliche 15 Mio. Kubikmeter Erdgas pro Tag in Richtung Westen durchleiten zu können. In den vorangegangenen Monaten seien es noch 14 Mio. Kubikmeter gewesen.Die Gazprom-Aktie sei nach wie vor nicht für Anleger mit einem schwachen Nervenkostüm geeignet. Wer aber über Mut und einen langen Atem verfüge, könne bei der sehr günstig bewerteten Dividendenperle weiter zugreifen. Der Stopp sollte bei 3,90 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.04.2021)Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:5,015 EUR -2,24% (19.04.2021, 16:09)