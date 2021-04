Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

4,924 EUR +0,08% (21.04.2021, 14:53)



Xetra-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

4,914 EUR -0,20% (21.04.2021, 14:40)



ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



Nasdaq OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (21.04.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer habe den Sinn von Gazproms Pipeline Nord Stream 2 angezweifelt. Es stelle sich die Frage, ob Nord Stream 2 künftig genutzt werde, "ob Gas durchgeleitet wird, wie viel Gas durchgeleitet wird". Das habe die CDU-Politikerin am Dienstag bei einer Debatte der Denkfabrik Ifri und der Konrad-Adenauer-Stiftung in Paris gesagt. An der Frage würden ihres Wissens nach derzeit gerade Juristen arbeiten. Sie sehe hingegen wenig Spielraum, das fast fertiggestellte Vorhaben zu stoppen.Nord Stream 2 gehöre seit Jahren zu den Hauptstreitpunkten in den deutsch-amerikanischen Beziehungen. Die USA würden eine zu starke Abhängigkeit Europas von russischem Gas befürchten und wollten das Projekt mit Sanktionen stoppen. Die Bundesregierung habe immer wieder darauf verwiesen, dass es sich um ein wirtschaftliches Projekt handele. Nun gerate sie allerdings immer stärker unter Druck, auch osteuropäische Staaten wie Polen und die baltischen Länder würden die Pipeline ablehnen."Russisches Erdgas ist nicht schlechter"Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) habe bei der Tagung der Parlamentarischen Versammlung des Europarats gesagt, sie wisse dass es Kontroversen um Nord Stream 2 gebe. Das Gas dabei sei aber nicht schlechter als das, das durch die Ukraine oder die Türkei aus Russland fließe. "Ich habe den Eindruck, dass wir hier vielleicht gerade bei Nord Stream 2 einen Konflikt austragen, der sehr viel breiter angelegt ist und der die Frage berührt, wie weit wollen wir mit Russland Handel treiben", habe sie gesagt. Deutschland habe sich für den Bau entschieden.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie: