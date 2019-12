Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

7,182 EUR -0,22% (18.12.2019, 09:21)



Xetra-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

7,158 EUR -0,56% (18.12.2019, 09:07)



ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



Nasdaq OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (18.12.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Dem vom US-Kongress verabschiedeten Gesetz mit Sanktionen wegen der Gaspipeline Nord Stream 2 fehle jetzt nur noch die Unterschrift von Präsident Donald Trump. Nach dem Repräsentantenhaus habe nun auch der Senat mit großer Mehrheit für ein Gesetzespaket zum Verteidigungshaushalt gestimmt, in das das Sanktionsgesetz eingefügt worden sei.Trump habe bereits vorab angekündigt, das Gesetzespaket zu unterzeichnen, sobald es auf seinen Schreibtisch komme. Kurz vor Fertigstellung der Gaspipeline habe der Kongress trotz Kritik aus Deutschland Sanktionen gegen Firmen beschlossen, die an dem umstrittenen Projekt beteiligt seien. Nord Stream 2 solle vom kommenden Jahr an unter Umgehung von Polen und der Ukraine Gas von Russland nach Deutschland liefern.Bislang seien nach Angaben des Nord-Stream-2-Konsortiums mehr als 2.100 Kilometer des Doppelstrangs in der Ostsee verlegt worden, rund 300 Kilometer würden noch fehlen. Der US-Kongress wolle die Fertigstellung des Projekts verhindern. Die Sanktionen könnten den Abschluss der Arbeiten zumindest verzögern.Die USA würden argumentieren, dass sich Deutschland mit der Pipeline in Abhängigkeit von Russland begeben würde. Die Sanktionen im "Gesetz zum Schutz von Europas Energiesicherheit" würden auf die Betreiberfirmen der hoch spezialisierten Schiffe abzielen, mit denen die Rohre für die Pipeline durch die Ostsee verlegt würden. Auch Turkish Stream - eine russische Pipeline, die durch das Schwarze Meer Gas in die Türkei bringen solle - wäre betroffen. Die Sanktionen sollten auch für Folgeprojekte beider Pipelines gelten.Die Aktie von Gazprom habe sich trotz all des Wirbels um die geplanten US-Sanktionen zuletzt weiterhin robust präsentiert.Dennoch bleiben die enorm günstig bewerteten Dividendentitel ausnahmslos für mutige Anleger geeignet, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Diese sollten weiterhin die Ruhe bewahren und den Stoppkurs unverändert bei 5,20 Euro belassen. (Analyse vom 18.12.2019)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link