Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

7,298 EUR +0,58% (15.01.2020, 16:05)



Xetra-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

7,294 EUR +0,61% (15.01.2020, 15:50)



ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



Nasdaq OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (15.01.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Es sei ein wahrer Paukenschlag gewesen: Die russische Regierung habe bei Staatschef Wladimir Putin ihren Rücktritt eingereicht. Die genauen Hintergründe seien bisher noch unbekannt. An der Moskauer Börse würden die Kurse der russischen Blue Chips bereits nachgeben.Mit Spannung werde auf das Statement von Putin - der selbstredend weiterhin im Amt bleibe - gewartet, der relativ rasch über die Zusammensetzung einer neuen Regierung entscheiden wolle. Ministerpräsident Dmitrij Medvedev, dem viele Experten die größte Chance auf eine mögliche Putin-Nachfolge bescheinigen würden, solle laut der Nachrichtenagentur "Interfax" zum stellvertretenden Chef des Sicherheitsrates ernannt werden.Kurz nach Bekanntgabe des Rücktritts habe der russische Leitindex RTS deutlich nachgegeben. Aktuell belaufe sich das Minus auf 1,7 Prozent. Die großen Blue Chips wie etwa Gazprom, Norilsk Nickel oder LukOil würden sich aber relativ robust halten und weniger stark fallen.Die Kursrückgänge bei den zuvor stark gelaufenen Aktien seien kein Beinbruch. Grund zur erhöhter Sorge für die russischen Big Caps bestehe aktuell auch nicht. Nichtsdestotrotz bleibe der russische Aktienmarkt nach wie vor eher für mutige Anleger geeignet.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Norilsk Nickel.Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG: Der Autor hält Positionen an Norilsk Nickel, die von einer etwaigen aus der Publikation resultierenden Kursentwicklung profitieren.