Xetra-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

4,844 EUR +0,41% (08.01.2021, 09:18)



ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



Nasdaq OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (08.01.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Der Newsflow für Gazprom sei zuletzt gut gewesen, die Aktie des russischen Rohstoffriesen habe daher kräftig zulegen können und stehe kurz vor einem weiteren Kaufsignal. Und auch fundamental betrachtet bleibe der Anteilschein des Weltmarktführers attraktiv.So würden derzeit weiterhin 12 der 15 Analysten, die sich regelmäßig mit der Gazprom-Aktie befassen würden, zum Kauf raten. Drei würden das Papier als Halteposition einstufen, kein einziger Experte empfehle derzeit den Verkauf. Das durchschnittliche Kursziel für die ADRs des Erdgasriesen liege aktuell bei 6,41 USD (umgerechnet 5,21 Euro) und damit 18% über dem aktuellen Kursniveau.Auch "Der Aktionär" sei für die mit einem KGV von 6 und einem KBV von 0,3 immer noch sehr günstig bewertete Gazprom-Aktie positiv gestimmt. Sie bleibe politisch bedingt zwar heiße Eisen. Wer aber starke Nerven habe, könne bei der Dividendenperle (aktuell erwartete Rendite: 4,1%) nach wie vor zugreifen. Der Stoppkurs sollte bei 3,60 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.01.2021)Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:4,862 EUR +0,87% (08.01.2021, 09:34)