Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

4,304 EUR -0,62% (29.07.2020, 15:45)



Xetra-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

4,316 EUR +0,51% (29.07.2020, 15:29)



ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



Nasdaq OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (29.07.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Viele US-Politiker würden weiterhin mit aller Macht gegen die Fertigstellung von Nord Stream 2 kämpfen. Der Großteil der europäischen Politiker habe sich hingegen lange Zeit zurückgehalten. Erst allmählich rege sich Widerstand gegen die Einmischung der USA. Doch das reiche nicht, finde zumindest die OMV.So fordere nun auch der österreichische Energiekonzern eine politische Reaktion auf die Drohung der US-Regierung, die Sanktionen wegen der Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 auszuweiten. Das Unternehmen, das auch zu den Investoren für die Gaspipeline zwischen Russland und Deutschland zähle, könne eine solche Antwort nicht geben, habe OMV-Chef Rainer Seele bei der Vorlage der Halbjahresbilanz am Mittwoch gesagt. "Allerdings erwarten wir natürlich als europäisches Unternehmen, dass entsprechend sich die Politik dafür einsetzt, dass der Investitionsstandort in Europa an Attraktivität nicht verliert." Es sei die Frage, inwieweit sich Europa für seine Souveränität und Unabhängigkeit - insbesondere in der Energieversorgung des Kontinents - einsetzen werde.Nord Stream 2 sei Ende vergangenen Jahres abrupt gestoppt worden, weil die Verlegeschiffe wegen der US-Sanktionen ihre Arbeit an der fast fertigen Leitung eingestellt hätten. Die USA wollten das Projekt weiterhin verhindern. Sie würden das mit einer zu hohen Abhängigkeit Europas von russischem Gas begründen. Russlands Präsident Wladimir Putin habe im Januar gesagt, dass Russland das Projekt aus eigener Kraft fertigstellen könne. Ein russisches Verlegeschiff liege laut Schiffsradar Vesselfinder.com derzeit im Hafen Mukran auf Rügen.Die politischen Risiken bei Gazprom würden hoch bleiben. Die Gazprom-Aktie sei dementsprechend weiterhin nur für mutige Anleger geeignet. Angesichts des aktuell eher trüben Charts dränge sich vorerst aber noch kein Kauf auf. Wer bereits bei der Gazprom-Aktie investiert ist, sollte den auf 4,20 Euro nachgezogenen Stopp beachten, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 29.07.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie: