Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (10.01.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Nachdem die Ölpreise in den letzten Handelswochen des abgelaufenen Jahres regelrecht nach unten gerauscht seien, habe sich die Stimmung am Ölmarkt im neuen Jahr wieder deutlich verbessert. Im gestrigen Handel habe etwa Brent-Öl wieder die 60-USD-Marke zurückerobert und verleihte damit Energietiteln wie Gazprom Rückenwind. Es sei aber nicht davon auszugehen, dass sich diese kräftige Erholung der ersten Handelstage des neuen Jahres noch längere Zeit fortsetzen werde und es zu einer V-förmigen Erholung kommt. Mit kleineren Rücksetzern sollten Anleger daher immer rechnen.Für Energiekonzerne wie Gazprom seien die jüngsten Preisentwicklungen am Ölmarkt natürlich positiv zu werten. Mutige Anleger könnten auf die Gazprom-Aktie setzen. Der Stoppkurs sollte bei 3,50 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.01.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:4,10 EUR -1,20% (10.01.2019, 09:16)Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:4,11 EUR -0,72% (10.01.2019, 09:28)