Kurzprofil PAO Gazprom (PAO = Öffentliche Aktiengesellschaft):



Die PAO Gazprom (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) ist ein globales Energieunternehmen. Ihre Hauptgeschäftsfelder sind geologische Erkundung, Förderung, Transport, Speicherung, Verarbeitung und Vermarktung von Gas, Gaskondensat und Erdöl, Vermarktung von Gas als Kraftstoff sowie Erzeugung und Absatz von Wärme und Strom.



Gazprom betrachtet als ihre Mission eine zuverlässige, effiziente und ausgeglichene Versorgung von Verbrauchern mit Erdgas sowie anderweitigen Energieressourcen und deren Folgeprodukten.



Strategisches Ziel der Gazprom ist die Etablierung des Konzerns als Spitzenreiter unter anderen globalen Energieunternehmen, indem er seine Absatzmärkte diversifiziert, für Energiesicherheit und nachhaltige Entwicklung sorgt, die Effizienz seiner Geschäftstätigkeit steigert und das wissenschaftlich-technische Potenzial nutzt. (02.11.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energieriesen PAO Gazprom (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Nord Stream 2 stehe unter Druck. Zumindest die zuerst fertiggestellte Gasleitung des Doppelstrangs. Etwa 103 bar lägen laut Betreiber an, etwa 177 Millionen Kubikmeter Gas seien eingefüllt. Alles bereit für den ersten Gastransport von Russland durch die Ostsee nach Deutschland also. Bis es so weit sei, könnte es allerdings noch einige Zeit dauern. Während Politiker sich zum Für und Wider einer Inbetriebnahme äußern würden, seien jetzt vor allem Behörden am Zug. Aber auch Gerichte könnten ein Wörtchen mitreden.Technisch sei zumindest der erste Strang vor Wochen vom zuständigen Bergamt Stralsund für den Betrieb freigegeben worden. Der Gastransport in den deutschen Binnenmarkt sei derzeit dennoch nicht zulässig, weil noch eine Zertifizierung der Bundesnetzagentur ausstehe. Ohne diese würden etwa Bußgelder drohen.Die Behörde prüfe aktuell, ob Betrieb der Leitung und Vertrieb wie von der EU-Gasrichtlinie vorgesehen ausreichend getrennt seien. Die Nord Stream 2 AG habe dazu eine Zertifizierung als Unabhängiger Transportnetzbetreiber beantragt. Sie habe laut Behörde ein Modell gewählt, bei dem Nord Stream 2 im Konzernverbund von Gazprom - dem Gaslieferanten - verbleiben könne. Die Unabhängigkeit werde etwa in Bezug auf Organisationsaufbau oder Personal geprüft.Dabei handle es sich nach Darstellung der Bonner Behörde um ein Verwaltungsverfahren und kein politisches. "Da gibt es eine etablierte Praxis mit etablierten Maßstäben, die wir anlegen. Das ist nicht das erste Verfahren dieser Art, das wir führen." Die Bundesnetzagentur habe bis Anfang Januar Zeit. "Wir führen das Verfahren so schnell, wie es geht."Doch selbst wenn die Bundesnetzagentur grünes Licht geben sollte, seien noch nicht alle Hürden aus dem Weg geräumt. So regle die aktuelle EU-Gasrichtlinie, dass vor einer endgültigen Zertifizierung noch eine Überprüfung durch die Europäische Kommission erfolgen müsse. Für diese und die abschließende Stellungnahme könnte sich die Brüsseler Behörde bis zu vier Monate Zeit nehmen. Erst danach dürfe laut Richtlinie die endgültige Entscheidung von der nationalen Regulierungsbehörde erlassen werden.Es bleibe spannend rund um Nord Stream 2. Dementsprechend dürfte die Gazprom-Aktie auch künftig ein Spielball der Politik bleiben. Daher sollten unverändert nur mutige Anleger bei den mit einem KGV von 4 und einem KBV von 0,4 immer noch enorm günstig bewerteten Anteilen des Weltmarktführers einsteigen. Der Stopp kann bei 6,50 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 02.11.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link