Xetra-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

5,04 EUR +1,82% (26.03.2021, 15:07)



ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



Nasdaq OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (26.03.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Es sei zweifellos die größte Geduldsprobe in der Firmengeschichte. Noch immer sei unklar, wann Nord Stream 2 fertiggestellt werden könne. Zuletzt hätten sich diverse Experten eher skeptisch dazu geäußert, dass die zweite Ostsee-Pipeline zwischen Russland und Deutschland noch in diesem Jahr vollendet werden könne. Nun habe sich Gazprom zu Wort gemeldet.So habe Aufsichtsratschef Viktor Zubkov betont, dass man die Arbeiten an Nord Stream 2 "sicherlich" noch in diesem Jahr abschließen werde. Er habe betont, dass man bereits 90 bis 92 Prozent der Röhren verlegt seien - der Großteil davon aber vor dem Baustopp ab Dezember 2019.Es bleibe weiterhin spannend, ob Gazprom Nord Stream noch in diesem Jahr fertigstellen könne. Allerdings sollte der weltgrößte Erdgasproduzent nicht allein auf dieses Projekt reduziert werden. Das Unternehmen sei breit aufgestellt, um vom weltweiten Trend, Öl und vor allem Kohle durch Erdgas zu ersetzen, umfangreich zu profitieren.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:5,04 EUR +1,20% (26.03.2021, 15:21)