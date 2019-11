ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



Nasdaq OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (27.11.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Der russische Rohstoffriese sei mit seiner Berufung im Gasstreit mit dem ukrainischen Versorger Naftogaz gescheitert. Demnach bleibe Gazprom dazu verpflichtet, 2,56 Mrd. USD an den ehemaligen Partner zu überweisen. Es dürfe aber bezweifelt werden, ob die langjährigen Rechtsstreitigkeiten zwischen Gazprom und Naftogaz damit beendet würden. Aktuell würden beide Seiten um einen neuen Liefervertrag verhandeln, welcher den am 31. Dezember auslaufenden ersetzen solle. Angesichts der Tatsache, dass Gazprom durch Nord Stream 2 und womöglich demnächst auch noch eine südliche Route über weitere Alternativen verfüge, um die lukrativen Märkte Westeuropas unter Umgehung der Ukraine zu beliefern, sei die Verhandlungsposition von Naftogaz denkbar schlecht.Die Gazprom-Aktie könne am Mittwoch trotz der Niederlage vor Gericht weiter zulegen. Letztlich sei die Entscheidung für die meisten Marktteilnehmer keine allzu große Überraschung mehr gewesen. Das mit einem KGV von 4 und einem KBV von 0,4 extrem günstig bewertete Papier bleibt für mutige Anleger weiterhin attraktiv. Der Stoppkurs sollte bei 5,20 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.11.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:7,18 EUR +0,84% (26.11.2019, 15:54)Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:7,19 EUR +1,01% (26.11.2019, 15:52)