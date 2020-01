Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

7,434 EUR +0,68% (02.01.2020, 11:05)



Xetra-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

7,442 EUR +0,65% (02.01.2020, 10:51)



ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



Nasdaq OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (02.01.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Im langwierigen Hin und Her um die umstrittene Pipeline Nord Stream 2 sei eine wichtige Meldung zu Gazprom Ende Dezember fast untergegangen: So habe der Aufsichtsrat des russischen Erdgasriesen nun die neue Dividendenpolitik gebilligt. Demnach würden den Anteilseignern des Konzerns bald zweistellige Dividendenrenditen winken.Demnach sei nun beschlossen worden, dass für das Jahr 2019 "mindestens 30 Prozent" des Nettogewinns ausgeschüttet werden sollten. Für 2020 sollten es dann bereits mindestens 40 Prozent sein. Und für das Jahr 2021 wolle der Erdgasriese dann die vom Kreml geforderte 50-prozentige Ausschüttungsquote erreichen.Ausgehend von dem für 2019 erwarteten Gewinns von 1,81 Dollar je ADR würde den Aktionären im Sommer bei einer Quote von 30 Prozent eine Zahlung von 0,48 Euro je ADR zustehen, woraus sich ausgehend vom aktuellen Kursniveau eine Rendite von 6,5 Prozent errechne.Steige die Ausschüttungsquote bis 2021 auf 50 Prozent, würde die Rendite auf satte elf Prozent anziehen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie: