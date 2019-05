Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (24.05.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von Thorsten Küfner, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Thorsten Küfner von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Nach der Dividendenzahlung von Daimler sei die "Erntesaison" für Dividendenjäger im DAX nun praktisch abgeschlossen. Bei der Gazprom-Aktie stehe der Zahltag der in diesem Jahr besonders üppigen Dividende allerdings erst noch an. Dennoch sollten sich Investoren schon jetzt dick im Kalender markieren.Denn immerhin gehe es um eine Ausschüttung von 33,22 Russischen Rubel, umgerechnet also 0,46 Euro. Daraus errechne sich eine Rendite von fast acht Prozent. Für die nächsten Jahre könnte die Dividende sogar noch etwas höher ausfallen.Um in den Genuss der Ausschüttung zu kommen, müssten Anleger die Gazprom-Aktie spätestens zum Handelsschluss des 16. Juli in ihrem Depot haben. Am 17. Juli erfolge laut Bloomberg dann der Dividendenabschlag. Die Gutschrift der Rekorddividende erfolge dann knapp einen Monat später.