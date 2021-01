Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

4,694 EUR -0,66% (06.01.2021, 12:45)



XETRA-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

4,70 EUR +0,43% (06.01.2021, 12:29)



ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Deutschland Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol Deutschland: GAZ, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (06.01.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol Deutschland: GAZ, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Mecklenburg-Vorpommern könnte mit Hilfe einer landeseigenen Stiftung die Fertigstellung der umstrittenen Ostsee-Gaspipeline Nord Stream 2 sichern. Am Dienstag habe sich das Kabinett bei seiner turnusmäßigen Sitzung mit dem Thema befasst. Wie ein Regierungssprecher gesagt habe, wolle die Landesregierung in einer Sondersitzung am Mittwoch einen Beschluss zur Gründung der Stiftung fassen und am Tag darauf zur Bestätigung dem Landtag in Schwerin vorlegen.Eine solche Stiftungsgründung, mit deren Hilfe Sanktionsdrohungen der USA gegen am Leitungsbau beteiligte Firmen umgangen werden sollten, habe man bereits im November vorigen Jahres erwogen, dann aber nicht weiter verfolgt. Der NDR habe am Dienstag als erster über die Wiederaufnahme der Pläne berichtet.Vor wenigen Wochen habe ein russisches Verlegeschiff die Arbeiten wieder aufgenommen und einen 2,6 Kilometer langen Leitungsabschnitt in der deutschen Ausschließlichen Wirtschaftszone fertiggestellt. Voraussichtlich Mitte Januar sollten dann die Arbeiten am Lückenschluss vor der dänischen Insel Bornholm beginnen.Wie der Chef des russischen Energiekonzerns Gazprom, Alexej Miller, gesagt habe, seien 94% der Pipeline fertiggestellt. Damit lägen mehr als 2.300 Kilometer Rohre des Doppelstrangs auf dem Meeresboden. Vor Inbetriebnahme der Leitung seien allerdings umfangreiche Zertifizierungen erforderlich, für die sich offenbar auch nicht so leicht Firmen finden lassen würden. Laut NDR habe sich ein norwegisches Unternehmen, das den Bau begleitet habe, nun zurückgezogen.Die Perspektiven für Gazprom würden gut bleiben. Da die Aktie mit einem KGV von 6 und einem KBV von 0,3 immer noch sehr günstig bewertet sei, könnten mutige Anleger weiterhin zugreifen. Das Investment sollte dabei mit einem Stopp bei 3,60 Euro abgesichert werden, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.01.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link