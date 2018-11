Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (05.11.2018/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Der Konzern baue seine ohnehin bereits enorm starke Position in Westeuropa weiter aus. Diesmal gelinge es ihm durch einen Deal mit Österreichs Energiekonzern OMV. Demnach solle Gazprom die Alpenrepublik künftig mit einer noch höheren Menge an Erdgas beliefern.Die beiden Konzernchefs Rainer Seele von OMV und Alexej Miller von Gazprom hätten bei einem Treffen in Sankt Petersburg ein neues Abkommen unterzeichnet, wonach der russische Gasabsatz um eine Milliarde Kubikmeter pro Jahr erhöht werden solle. OMV-Chef Seele habe diesen Schritt wie folgt begründet: "Europas Gasbedarf wird vor allem durch den sukzessiven Ersatz von Kohle durch Gaskraftwerke und der zeitgleich abnehmenden Produktion in Europa steigen. Mit der Erhöhung der Gasliefermengen nach Baumgarten in Niederösterreich leisten wir einen weiteren Beitrag zur Versorgung Österreichs - ebenso wie anderer europäischer Länder."Gazproms Marktmacht in Europa - und in den kommenden Jahren wohl auch in Asien - wachse weiter kontinuierlich. Das Wertpapier bleibe zwar nach wie vor ein heißes Eisen.