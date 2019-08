Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

6,038 EUR +0,30% (20.08.2019, 16:24)



Xetra-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

6,05 EUR -0,20% (20.08.2019, 16:08)



ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



Nasdaq OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (20.08.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Die beiden größten europäischen Gas-Anbieter, Equinor und Gazprom, hätten erstmals seit vier Jahren Marktanteile verloren. Der Grund: Die Importe von Flüssiggas aus Asien hätten sich in den vergangenen Monaten verdreifacht. Die Anleger fechte das nicht an - sie würden am Dienstag Gazprom-Aktien kaufen. Die wichtige Unterstützung halte.Der Anteil von asiatischem Flüssiggas an der Gasversorgung West- und Mitteleuropas sei zwischen Oktober und August auf 14 Prozent geklettert. Im entsprechenden Zeitraum von 2017/18 habe sich der Anteil auf lediglich 5 Prozent belaufen.Der Anteil von Gazprom an der Versorgung sei folglich von 33 auf 32 Prozent zurückgegangen. Die norwegische Equinor komme nunmehr auf einen Anteil von 33 nach zuvor 38 Prozent. Für Equinor bedeute dies ein Mehrjahres-Tief.Der Rückgang scheine im Gazprom-Aktienkurs eingepreist gewesen zu sein - der Titel lege am Dienstag um 2,5 Prozent auf 6,19 Euro zu. Damit notiere Gazprom weiterhin oberhalb der bedeutenden Unterstützung bei 6 Euro.Mit einem KGV von 3 und einer Dividendenrendite von 8 Prozent gehöre Gazprom zu den günstigsten Aktien der Welt.Empfehlung des "Aktionär": Dabei bleiben und Stopp bei 5,10 Euro setzen, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär" zur Gazprom-Aktie. (Analyse vom 20.08.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link