Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

4,479 EUR -0,80% (16.07.2020, 16:57)



Xetra-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

4,472 EUR +0,45% (16.07.2020, 16:43)



ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



Nasdaq OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (16.07.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Mit der Aktie von Gazprom sei es im gestrigen Handel deutlich bergab gegangen. Grund hierfür sei natürlich der Dividendenabschlag in Höhe von umgerechnet 0,38 Euro je Aktie. Es dürfte spannend werden, ob und wie schnell dieser Rückgang in den kommenden Wochen wieder aufgeholt werde.Dies dürfte vor allem daran hängen, wie sich das operative Geschäft des weltgrößten Erdgasproduzenten entwickle. Nachdem der Konzern für das erste Quartal sogar einen Verlust habe ausweisen müssen, hoffe man im Management von Gazprom nun auf Besserung.Vorstand Alexander Ivannikov habe nun erklärt: "Es gibt gute Gründe davon auszugehen, dass wird en Tiefpunkt bereits hinter uns haben." Er rechne in den kommenden Quartalen mit einer Stabilisierung der Märkte. Dazu könnten seiner Ansicht nach ab Herbst auch wieder saisonale Faktoren beitragen wie etwa das Auffüllen von Lagern.Das Jahr 2020 werde für Gazprom sicherlich weiterhin ein sehr schwieriges Jahr bleiben. Dennoch seien die mittel- bis langfristigen Aussichten für den Branchenprimus gut.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie: