Xetra-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

4,95 EUR 0,00% (11.02.2021, 17:35)



ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



Nasdaq OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (11.02.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Nach rund einem Jahr Baustopp habe der Erdgasproduzent erst kürzlich wieder mit den Arbeiten an Nord Stream 2 beginnen können. Nun lasse Gazprom aufhorchen. So berichte die russische Nachrichtenagentur "RIA", dass das Unternehmen die Ostsee-Pipeline noch im laufenden Jahr in Betrieb nehmen wolle.Die Agentur habe sich auf eine unternehmensinterne Präsentation des Gasriesen berufen. Aktuell bestünden aber durchaus noch Zweifel, ob sich angesichts des massiven politischen Gegenwindes die Fertigstellung noch planmäßig durchführen lasse. Knapp 94 Prozent der Röhren seien bereits verlegt, doch zahlreiche Dienstleister hätten sich aus Furcht vor US-Sanktionen zurückgezogen, was den einjährigen Baustopp zur Folge gehabt habe.Es dürfte sehr spannend werden, ob es Gazprom gelinge, diesmal den Zeitplan einzuhalten. Der russische Titel bleibe jedenfalls aufgrund der politischen Risiken ausnahmslos etwas für mutige Investoren. Diese können aufgrund der mittel- bis langfristigen guten Perspektiven, der sehr günstigen Bewertung sowie des attraktiven Charts weiterhin zugreifen (Stopp: 3,60 Euro), so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 11.02.2021)Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:4,935 EUR -0,50% (11.02.2021, 21:46)