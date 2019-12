ISIN Gazprom ADR-Aktie:

Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (19.12.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Die Gazprom-Aktie habe sich im zu Ende gehenden Jahr hervorragend entwickelt. Doch die Rallye, die zwischenzeitlich zu einem Plus von knapp 100% geführt habe, könnte sich auch 2020 fortsetzen. Denn die Marktmacht des russischen Konzerns wachse stetig, die Dividende steige weiter und das Chartbild bleibe bullish.Auch im Hinblick auf die Bewertung wären höhere Kurse durchaus angebracht: Ein KGV von 4 und ein KBV von gerade einmal 0,4 würden die enorme Marktmacht und die Wachstumschancen des Rohstoffriesen in keinster Weise widerspiegeln. "Der Aktionär" bleibe daher für die Gazprom-Aktie weiterhin optimistisch gestimmt. Mutige Anleger könnten weiterhin zugreifen und sollten ihr Investment mit einem Stoppkurs bei 5,20 Euro absichern, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.12.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:7,138 EUR -0,53% (19.12.2019, 11:44)Xetra-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:7,154 EUR +0,17% (19.12.2019, 11:33)