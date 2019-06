Xetra-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



Nasdaq OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (05.06.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Die Rally der Gazprom-Aktie habe sich auch in dieser Woche zunächst fortgesetzt ehe gestern eine - aus charttechnischer Sicht absolut gesunde - Korrektur eingesetzt habe. So hätten sich die Anteilscheine des weltgrößten Erdgasproduzenten um fast vier Prozent verbilligt. Die Nachrichtenlage bleibe aber nach wie vor positiv.Für Bewegung hätten zuletzt starke Quartalszahlen, ein positiver Analystenkommentar sowie Gerüchte um einen Rücktritt des etwas umstrittenen Konzernchef Alexej Miller gesorgt.Positiv zu werten seien indes auch die Produktionsdaten gewesen, die Anfang der Woche veröffentlicht worden seien. Demnach habe Gazprom die Gasförderung von Januar bis Ende Mai im Jahresvergleich um weitere 2,5 Prozent auf 222,7 Milliarden Kubikmeter gesteigert - das sei der höchste Stand seit acht Jahren! Angesichts der Erschließung neuer Märkte durch den Bau von Pipelines - allen voran der strategisch enorm bedeutenden nach China - sei die Ausweitung der Produktion ein weiterer wichtiger Schritt.Die mittel- bis langfristigen Aussichten für den Weltmarktführer würden gut bleiben, die Bewertung sei mit einem KGV von 4 und einer Dividendenrendite von 7,2 Prozent (in den kommenden Jahren womöglich noch viel mehr) immer noch extrem günstig.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie: