Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

3,94 EUR -1,01% (03.01.2019, 09:45)



ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



Nasdaq OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (03.01.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Das Wertpapier schlage sich in einem schwierigen Marktumfeld weiterhin sehr wacker. Neben den anhaltenden politischen Spannungen zwischen Russland und den "westlichen" Staaten sowie den schwächelnden Ölpreisen gebe es allmählich aber einen weiteren Belastungsfaktor für Gazprom.Denn immer mehr Experten würden nach nun vier Jahren mit im Durchschnitt steigenden Gaspreisen für das laufende Jahr mit (leicht) sinkenden Preisen rechnen. Und dies liege nicht nur an den deutlich gefallenen Ölpreisen, sondern an der erwarteten Angebots- und Nachfrageentwicklung. So habe der bisher sehr milde Winter in Europa zu einer geringeren Gasnachfrage geführt. Ferner sollte es ab Sommer deutlich mehr Flüssiggas-Lieferungen nach Europa geben, wodurch das Gasangebot zulegen dürfte.Jedoch sei derzeit noch nicht mit einem deutlichen Verfall der Gaspreise zu rechnen. Die von Bloomberg befragten Experten würden nur mit einem Rückgang der durchschnittlichen Gaspreise im einstelligen Prozentbereich rechnen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie:Xetra-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:3,95 EUR -0,75% (03.01.2019, 09:30)