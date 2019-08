Xetra-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (08.08.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Wie fast alle Aktien an den Weltbörsen sei es an den vergangenen Handelstagen auch mit der Gazprom-Aktie deutlich bergab gegangen. Nun erhole sich der Dividendentitel des russischen Erdgasriesen wieder. Ein für die Aktionäre durchaus bekanntes Szenario, zumal sich nun bald etwas Anderes wiederholen werde. Denn nachdem kürzlich zwei Gazprom-Tochtergesellschaften Gazprom-Aktien verkauft hätten (was überraschenderweise für einen weiteren Kurssprung gesorgt habe), folge nun eine ähnliche Transaktion.Demnach sollten Insidern zufolge im Herbst eine Beteiligung von 2,9% über die Börse verkauft werden. Anders als bei der jüngsten Transaktion könnten nun auch ausländische Investoren für das Aktienpaket mitbieten.Es sei natürlich ein absolut gutes Zeichen, wenn sich auch auf dem deutlich gestiegenen Kursniveau noch relativ problemlos Abnehmer für Gazprom-Aktien finden würden. Mutige Anleger könnten bei der Dividendenperle weiterhin an Bord bleiben. Der Stoppkurs sollte bei 5,10 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.08.2019)