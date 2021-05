Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft.







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Die Anteilseigner des Erdgasriesen Gazprom dürften derzeit mit Freude auf den Kursverlauf blicken. Die Papiere stünden kurz vor dem Sprung auf ein neues 52-Wohen-Hoch. Und nun gebe es auch bezüglich der Dividende gute Nachrichten.Demnach gehe der "Bloomberg Dividend Forecats" davon aus, dass die Ausschüttungen pro Aktie in den kommenden Jahren weiter deutlich anziehen würden. Für das abgelaufene Jahr dürften demzufolge 12,55 Russische Rubel ausgezahlt werden. Für die in Deutschland handelbaren ADRs, die je zwei "normale" russische Gazprom-Aktien verbriefen würden, wären dies entsprechend 25,1 Rubel (umgerechnet 0,284 Euro). Daraus würde sich für alle Aktionäre, welche die Gazprom-Papiere zum Stichtag im Juli im Depot haben, eine Brutto-Rendite von 5,3 Prozent errechnen.Für das bisher sehr gut laufende Jahr 2021 würden die Experten Stand jetzt eine Dividende von umgerechnet 0,53 Euro pro ADR erwarten. Die Rendite würde damit auf exakt 10,0 Prozent klettern. Auch für die kommenden Jahre werde mit üppigen Auszahlungen gerechnet.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie: