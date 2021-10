Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

8,945 EUR +1,36% (11.10.2021, 08:41)



XETRA-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

8,845 EUR -0,17% (08.10.2021)



ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



NASDAQ OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil PAO Gazprom (PAO = Öffentliche Aktiengesellschaft):



Die PAO Gazprom (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) ist ein globales Energieunternehmen. Ihre Hauptgeschäftsfelder sind geologische Erkundung, Förderung, Transport, Speicherung, Verarbeitung und Vermarktung von Gas, Gaskondensat und Erdöl, Vermarktung von Gas als Kraftstoff sowie Erzeugung und Absatz von Wärme und Strom.



Gazprom betrachtet als ihre Mission eine zuverlässige, effiziente und ausgeglichene Versorgung von Verbrauchern mit Erdgas sowie anderweitigen Energieressourcen und deren Folgeprodukten.



Strategisches Ziel der Gazprom ist die Etablierung des Konzerns als Spitzenreiter unter anderen globalen Energieunternehmen, indem er seine Absatzmärkte diversifiziert, für Energiesicherheit und nachhaltige Entwicklung sorgt, die Effizienz seiner Geschäftstätigkeit steigert und das wissenschaftlich-technische Potenzial nutzt. (11.10.2021/ac/a/a)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Gasproduzenten PAO Gazprom (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Die anhaltende Rally der Gaspreise sorge dafür, dass Analysten derzeit regelmäßig ihre Gewinnschätzungen für Rohstoffriesen wie etwa Gazprom anpassen müssten. Dies hätten nun auch die Experten von Goldman Sachs wieder getan. In diesem Zusammenhang habe die US-Investmentbank auch erneut das Kursziel für die Dividendenperle angehoben.Demnach sehe Analyst Geydar Mamedov den fairen Wert der Gazprom-Anteile nun bei 14,00 Dollar, was 37 Prozent über dem Schlusskurs der Vorwoche liege. Zuvor habe sein Ziel noch 12,00 Dollar gelegen. Das Anlagevotum laute unverändert "buy".Aktuell würden 14 der 15 Experten, die sich regelmäßig mit Gazprom befassen würden, zum Kauf raten. Einmal laute die Einschätzung "halten". Das durchschnittliche Kursziel liege aktuell bei 11,79 Dollar, bei stetig steigender Tendenz.