Xetra-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

4,47 EUR +2,95% (11.12.2020, 17:35)



ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



Nasdaq OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (12.12.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Nach mehr als einem Jahr und vielen Diskussionen werde endlich wieder an Nord Stream 2 gearbeitet. Das unter russischer Flagge fahrende Verlegeschiff "Fortuna" habe am Freitag die Arbeiten etwa 70 Kilometer nordöstlich der deutschen Anlandestation in Lubmin bei Greifswald aufgenommen, habe ein Unternehmenssprecher mitgeteilt. Dort solle ein 2,6 Kilometer langer Leitungsabschnitt verlegt werden. Wie die bereits seit 2012 vollständig genutzte Ostsee-Pipeline Nord Stream 1 werde auch Nord Stream 2 auf rund 1.200 Kilometern Länge als Doppelstrang durch die Ostsee verlegt. Bis zur Fertigstellung würden noch etwa 75 Kilometer fehlen.Für die Gazprom-Aktie sehe es derzeit charttechnisch und fundamental betrachtet gut aus. Mutige Anleger könnten bei dem mit einem KBV von 0,3 und einem 2021er-KGV von 5 immer noch sehr günstigen Titel weiterhin zugreifen, so Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 11.12.2020)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:4,528 EUR +5,06% (11.12.2020, 22:26)