Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

5,13 EUR 0,00% (16.02.2021, 08:39)



Xetra-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

5,11 EUR +1,59% (15.02.2021)



ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



Nasdaq OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (16.02.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Angesichts sich leerender Speicher in Deutschland wolle der russische Energiekonzern Gazprom mehr Gas durch die Ukraine in Richtung Europa pumpen. Für März sei demnach ein Volumen von täglich 124,2 Millionen Kubikmeter geplant. Das gehe aus den Daten einer Auktion für die monatlichen Transportkapazitäten hervor, wie die Agentur Interfax am Montag in Moskau gemeldet habe. Ursprünglich seien 110 Millionen Kubikmeter Gas pro Tag geplant gewesen.Für den laufenden Monat Februar habe der russische Gasgigant ebenfalls 124,2 Millionen Kubikmeter pro Tag gebucht. Das sei allerdings weniger als noch vor einem Jahr. Hintergrund sei, dass Russland die Ukraine als Transitland umgehen wolle. 2019 sei nach zähen Verhandlungen ein neuer Fünfjahresvertrag zustande gekommen. Demnach verpflichte sich Gazprom, in diesem Jahr mindestens 40 Milliarden Kubikmeter seines Erdgases über die Ukraine in den Westen zu liefern. 2019 seien es noch 89,6 Milliarden gewesen.In Deutschland seien nach Daten des Verbands der Gaswirtschaft die Gasspeicher aktuell noch zu 34 Prozent gefüllt. Wegen des frostigen Wetters sei in diesem Winter deutlich mehr geheizt worden als noch vor einem Jahr. Ungewöhnlich leer seien die Gasspeicher aus Sicht von Experten dennoch nicht: So habe der Füllstand im April 2018 nach einem besonders kalten Februar bei lediglich 14 Prozent gelegen.Steigende Gasnachfrage aus Europa und anziehende Energiepreise - es laufe derzeit wieder rund für Gazprom. Daher sei es wenig verwunderlich, dass der Kurs kurz vor dem Sprung auf ein neues Mehrmonats-Hoch stehe und damit auch einem frischen Kaufsignal.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie: