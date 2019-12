Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

7,388 EUR -0,14% (27.12.2019, 09:38)



Xetra-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

7,38 EUR +0,14% (27.12.2019, 09:23)



ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



Nasdaq OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (27.12.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Es bleibe ein wahrer Wirtschaftskrimi: Werde Nord Stream 2 halbwegs planmäßig fertiggestellt oder würden die US-Sanktionen dem russischen Erdgasriesen Gazprom doch noch einen Strich durch die Rechnung machen. Am Dienstag habe es die für viele Gazprom-Aktionäre überraschende Meldung eines Baustopps gegeben. Was sei nun zu tun?Eigentlich hätten die US-Sanktionen den am Pipeline-Bau beteiligten Firmen noch eine Frist von 30 Tagen eingeräumt, um die Arbeiten abzuwickeln. Der Konzern Allseas aus der Schweiz habe allerdings sofort kalte Füße bekommen und wolle nun eigenen Angaben zufolge zunächst "eine Erklärung der zuständigen US-Behörden abwarten".Sollte Allseas mit seinem Spezialschiff wirklich nicht mehr an Nord Stream 2 arbeiten, dürfte sich die Fertigstellung um mehrere Monate verzögern. Spannend dürfte nun werden, was etwa der italienische Dienstleister Saipem mache. Gazprom selbst verfüge auch über ein Verlegeschiff, die "Akademik Tschersky" - doch dieses liege aktuell im Hafen von Nakhodka, an der russischen Pazifikküste.Die schnelle Wendung dürfte viele Experten überrascht haben. Dennoch leide die Aktie kaum und präsentiere sich im frühen Handel relativ robust. Das belege einmal mehr, dass Nord Stream 2 aktuell zwar mit Abstand das bekannteste, aber für den Konzern längst nicht das wichtigste Projekt sei.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie: